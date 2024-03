A volte può capitare a seguito di un impatto o di una disattenzione di ritrovarsi senza uno dei due specchietti laterali. In questo articolo vediamo se per la legge è possibile guidare o se si è passabili di contravvenzione.

Si può guidare senza specchietto laterale?

E’ possibile guidare un’automobile che è sprovvista dello specchietto laterale di destra, dato che al suo posto si può fare affidamento su quello centrale. Anche se quello di destra può servire nel caso si debba svoltare in quella direzione o se si sta rientrando nella propria corsia dopo un sorpasso.

Al contrario di quello di destra, se a mancare è quello di sinistra circolare è assolutamente vietato dato che quello di sinistra è utilissimo per molte manovre ed in particolare per i cambi di corsia che così non possono essere svolti in sicurezza.

La cosa migliore da fare se a mancare è quello di sinistra è andare da un meccanico così da cambiarlo il prima possibile potendo quindi tornare su strada.

Se invece mancano entrambi?

La peggiore delle situazioni è la mancanza di entrambi gli specchietti retrovisori. Non è possibile circolare dato che si creerebbero troppi punti ciechi e si diventerebbe fonte di grave pericolo per sé e per gli altri.

L’assenza dello specchietto non è grave per la sicurezza ma anche per la legalità della macchina. Infatti una macchina a cui manca lo specchietto di sinistra può andare incontro ad una multa in caso di posto di blocco. La sanzione amministrativa va da un minimo di 80 euro ad un massimo di 318.

Quindi serve la massima attenzione e nel caso accada provvedere immediatamente alla riparazione perché avere un’auto non in regola ed utilizzarla è molto più grave ed insicuro che sostituire uno specchietto.