Si può mangiare mentre si guida? Ecco cosa dice la legge in merito.

Quando si guida spesso si compiono gesti che hanno poco a che fare con l’atto del guidare, uno di questi è mangiare qualche snack mentre ci si sta dirigendo verso una destinazione. Vediamo se questo gesto è possibile in Italia e cosa si rischia.

Si può mangiare mentre si guida?

Il codice della strada non ha al proprio interno nessuna legge che vieti di mangiare mentre si è alla guida. Tuttavia è importante rispettare gli articoli 141, 169 e 173 di quest’ultimo e che sono importanti per la sicurezza del guidatore stesso.

Il primo esprime la capacità di avere il pieno controllo del mezzo mentre si guida in particolare di gestirne il comportamento quando questo necessita di arrestarsi entro i limiti di visibilità previsti.

Il secondo fa riferimento al fatto di avere le mani libere, così come altre parti del corpo come occhi e gambe quando si guida così da avere la libertà di movimenti il più naturali possibile in termini di guida.

L’articolo 173 si riferisce alla necessità di vietare l’utilizzo di telefoni durante la guida, pertanto è consentito l’uso di auricolari mentre si sta guidando di cui uno solo su un orecchio così da sentire anche traffico circostante.

La sanzione prevista

Se il conducente viene fermato dalle FDO mentre sta consumando uno snack o bevendo una bibita, queste devono subito comunicare la norma che è stata violata altrimenti vi è la nullità del verbale.

Se il verbalizzante contesta la violazione dell’articolo 169 del CdS la multa va da un minimo di 85 ad un massimo di 338 euro.

Di conseguenza la cosa migliore da fare è fermarsi in un’area di sosta e consumare il pasto da fermi e poi ripartire così da non avere alcun pericolo.