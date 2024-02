Fare il passaggio di proprietà di un'auto che non è pagato il bollo si può. Vediamo come.

Il passaggio di proprietà è quella parte della trattativa in merito all’acquisto di una nuova auto che sancisce il cambio di intestazione sul veicolo dal vecchio al nuovo proprietario. Vediamo se accade qualcosa nel caso il venditore non abbia pagato il bollo sulla vettura che si è deciso di comprare.

Si può fare il passaggio di proprietà con il bollo non pagato?

Il passaggio di proprietà di una vettura che non ha pagato il bollo per l’anno di riferimento è possibile. Infatti il venditore non rischia nulla nel caso non abbia pagato l’imposta.

Il fisco non può costringere a pagare il bollo al venditore piuttosto che al compratore. Il compratore quindi si intesterà l’auto che diventerà a tutti gli effetti sua e quando si accingerà ad usarla su strada provvederà al pagamento della tassa di possesso nella propria regione di residenza.

Compro un’auto ed il bollo non è scaduto

Se si compra un’auto ed il bollo non è ancora scaduto, rientra nell’anno di riferimento, il compratore non è tenuto a pagare doppia imposta. Si baserà sul periodo di pagamento che ha effettuato il venditore e l’anno successivo pagherà lui il bollo.

Infatti se è già stato pagato dal precedente proprietario la vettura è utilizzabile su strada. In caso di posto di blocco gli agenti vedranno in via telematica il pagamento del bollo.

Da diverso tempo il bollo può essere anche non esposto in vettura anche se è consigliabile tenere la copia dell’atto nel cruscotto così da averlo in caso di necessità.

Non si corrono rischi in merito a questa tassa se si acquista un’auto usata o lo si paga se non è stato pagato per l’annualità di riferimento o va a scadere all’anno successivo se è già stato pagato.