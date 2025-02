Un anniversario importante per Skoda

Nel 2025, Skoda festeggia un traguardo significativo: i suoi 130 anni di storia. Per celebrare questo importante anniversario, la casa automobilistica ha deciso di lanciare due edizioni speciali, la Fabia 130 Edition e la Kamiq 130 Edition, pensate specificamente per il mercato italiano. Questi modelli non solo rappresentano un’evoluzione stilistica, ma anche un miglioramento della dotazione tecnologica e delle opzioni di motorizzazione.

Fabia 130 Edition: design e tecnologia

La Fabia 130 Edition si distingue per una verniciatura metallizzata bicolore e dettagli in contrasto che ne esaltano il design. Questa edizione sostituisce la precedente versione Style, offrendo una dotazione di serie arricchita. Tra le caratteristiche principali troviamo i vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 16 pollici e un display dell’infotainment da 8 pollici, che include la connettività wireless per smartphone e i servizi da remoto Care Connect.

In termini di motorizzazione, la Fabia è disponibile con diverse opzioni, tra cui il motore 1.0 MPI da 80 CV, il 1.0 TSI da 95 CV e il 1.0 TSI da 115 CV, quest’ultimo anche con cambio automatico DSG. Il prezzo di partenza per questa edizione speciale è di 22.550 euro, rendendola un’opzione competitiva nel segmento delle utilitarie.

Kamiq 130 Edition: il SUV di successo

Dopo il restyling del 2024, la Kamiq 130 Edition si presenta con un look rinnovato e accattivante. Questo SUV, già il più venduto della casa in Italia, sostituisce la versione Style e si basa sulla variante Black Dots. Tra le novità estetiche, spiccano il tetto e i montanti anteriori in nero lucido, che creano un contrasto elegante con la carrozzeria.

La dotazione di serie è altrettanto ricca, includendo climatizzatore automatico, Android Auto e Apple CarPlay wireless, sensori di parcheggio e retrocamera. La Kamiq è disponibile con motorizzazioni che spaziano dal 1.0 TSI da 95 CV al 1.5 TSI da 150 CV, sia in versione manuale che DSG. Il prezzo di partenza per questa edizione speciale è di 28.250 euro, posizionandola come un’opzione interessante per chi cerca un SUV versatile e ben equipaggiato.

Conclusioni sulle edizioni speciali di Skoda

Le edizioni speciali Fabia e Kamiq 130 Edition rappresentano un’importante evoluzione per Skoda, combinando design moderno e tecnologia avanzata. Con una gamma di motorizzazioni e un’ampia dotazione di serie, questi modelli sono destinati a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente. La celebrazione dei 130 anni di storia non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per Skoda di riaffermare la propria presenza nel mercato automobilistico italiano.