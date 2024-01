Skoda Kodiaq 2024: prezzo, interni e dimensioni

Il marchio ceco Skoda ha svelato il model-year 2024 del suo suv di punta, Kodiaq. Il modello è cambiato molto esteticamente, staccandosi dai dettami stilistici visti negli ultimi anni. In questo articolo ne scopriamo il prezzo, gli interni e le dimensioni.

Skoda Kodiaq 2024: dimensioni e interni

Skoda Kodiaq come anticipato nelle righe di apertura è cambiato notevolmente rispetto al modello che è andato a sostituire, infatti con questa nuova auto il brand ha voluto lanciare il proprio nuovo corso che vedrà un cambiamento anche sulle altre vetture presenti a listino.

Kodiaq è sin dal 2017 il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un suv spazioso e che permetta allo stesso tempo di macinare molti chilometri. Parlando di spaziosità è chiaro che i dati relativi alle dimensioni sono quelli che contano maggiormente. Di seguito le misure del nuovo suv:

Lunghezza : 4 metri e 75

: 4 metri e 75 Larghezza : 1 metro e 86

: 1 metro e 86 Altezza : 1 metro e 65

: 1 metro e 65 Passo: 2 metri e 79

Il passo è il dato che sicuramente colpisce di più dato che la distanza tra i due assi è molta ma è normalità nei suv moderni, anche la lunghezza cambia rispetto al passato, questo nuovo modello guadagna 8 centimetri che lo potrebbero rendere difficile da parcheggiare in spazi angusti.

Gli interni sono migliorati in termini di abitabilità che resta notevole, infatti la versione a 7 posti ha guadagnato 15 mm di spazio per la testa, rispetto al modello precedente, per chi siede nella terza fila.

Anche il bagagliaio è cresciuto, nel modello a 5 posti la capienza massima è di 910 litri (75 in più della generazione precedente) che sale a 2.105 abbattendo i sedili posteriori.

Kodiaq a 7 posti ha invece 845 litri di capienza bagagliaio abbattendo la terza fila ed abbassando anche la seconda raggiunge i 2.035.

Il prezzo

Il prezzo di partenza della nuova Skoda Kodiaq 2024 supererà i 40.000 euro con la versione PHEV che avrà un costo vicino ai 50.000€.