La Skoda Superb iV, disponibile in versione berlina e station wagon, è il primo modello ibrido plug-in del marchio. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Skoda Superb ibrida plug-in: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Con una potenza massima di 218 cavalli (160 kW) e 400 Nm di coppia, il gruppo propulsore della Superb Plug-In Hybrid combina un motore 1.4 TSI da 156 cavalli (115 kW) con un motore elettrico da 116 cavalli (85 kW). Il tutto è gestito da un cambio automatico DSG a sei rapporti.

Durante l’utilizzo, il conducente può configurare il funzionamento dell’auto utilizzando il Driving Mode Select, che offre tre modalità distinte: HYBRID per un compromesso ideale tra i due motori, E per un uso preferenziale della modalità elettrica e Sport per prestazioni ottimali.

In termini di prestazioni, il marchio dichiara un tempo da 0 a 100 km/h di 7,7 secondi e una velocità massima di 224 km/h.

Batteria e autonomia della Superb Plug-in Hybrid

La batteria agli ioni di litio che alimenta il motore elettrico della Superb iV si trova sotto il sedile posteriore e ha una capacità di 13 kWh.

Nel ciclo WLTP, il produttore annuncia un’autonomia di 56 km, che può essere estesa a 930 km con il motore a benzina.

La batteria può essere ricaricata in 3,5 ore utilizzando un terminale da 3,6 kW.

Prezzo della Skoda Superb ibrida plug-in

Finanziamento Clever Value a 35 mesi. Anticipo 12.000 euro e Valore Futuro garantito alla scadenza o a 45.000 km pari alla rata finale di 18.948,88 euro.

Sono disponibili le versioni:

Superb Plug-in Hybrid

Superb L&K

SportLine

