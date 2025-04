Skyworth Summer: il furgone cinese che sfida il design classico

Un design controverso e innovativo

Il Skyworth Summer è un veicolo che ha catturato l’attenzione per il suo design audace e le sue caratteristiche tecniche. Questo furgone, appena registrato in Cina, sembra uscire da un videogioco ambientato in una realtà parallela, richiamando l’estetica del celebre Volkswagen Bulli T1. Tuttavia, la reinterpretazione di questo classico è così marcata che solleva interrogativi sulla sua originalità. Con proporzioni e dettagli che strizzano l’occhio ai minivan americani, il Summer si presenta come un mix intrigante di stili.

Dimensioni e specifiche tecniche

Il Skyworth Summer si distingue per le sue dimensioni generose. Con una lunghezza di 5,29 metri e un passo di 3,25 metri, è significativamente più lungo rispetto al modello tedesco, che misura 4,50 metri in lunghezza e 2,40 metri di passo. Questo aumento di dimensioni si traduce anche in un peso maggiore, che raggiunge i 2.275 kg, grazie all’inclusione di un sistema ibrido plug-in. Il powertrain è composto da due motori elettrici, uno da 70 kW (95 CV) e l’altro da 60 kW (80 CV), per una potenza combinata di 218 CV, che include anche l’apporto di un motore termico.

Un mix di influenze e funzionalità

Il design del Skyworth Summer non è solo una questione di estetica, ma anche di funzionalità. Il bagagliaio presenta porte asimmetriche, simili a quelle del Fiat Doblò, e un ruotino di scorta fissato all’esterno, mentre la linea posteriore ricorda modelli iconici come il Ford Econoline. Questo mix di influenze europee e americane crea un veicolo che, sebbene possa sembrare grottesco a prima vista, ha il potenziale per attrarre un pubblico che cerca qualcosa di diverso. In un mercato locale dove lo stile rétro e l’elettrificazione stanno guadagnando popolarità, il Summer potrebbe trovare la sua nicchia.

Il futuro del Skyworth Summer

Il destino del Skyworth Summer è ancora incerto. Volkswagen ha già dimostrato di essere pronta a difendere i propri diritti di proprietà intellettuale, come nel caso del marchio cinese Ora, accusato di aver copiato il celebre Maggiolino. Con il Summer, ci si chiede se il confine tra ispirazione e plagio sia stato superato. La risposta a questa domanda potrebbe avere ripercussioni significative per il mercato automobilistico cinese e per la reputazione di Skyworth. Resta da vedere se questo veicolo riuscirà a imporsi nel panorama automobilistico o se sarà destinato a rimanere un curioso esperimento di design.