Si è accesa la spia gialla del motore e state già immaginando il vostro portafogli svuotarsi magicamente? Non iniziate ad andare in panico: l’accensione della spia può derivare da diversi fattori.

In questo articolo li esploreremo tutti, andando a distinguere la spia gialla fissa da quella lampeggiante.

Spia motore gialla: cosa fare se è fissa o lampeggiante?

Se la spia gialla è fissa, non c’è bisogno di andare in panico. Vuol dire che qualcosa non va come dovrebbe, certo, ma non è drasticamente grave. Discorso diverso per una spia lampeggiante: significa che c’è un grave guasto e che l’auto non può assolutamente continuare a circolare.

Tra le cause più comuni troviamo:

1. Sostituzione dei convertitori catalitici con nuovi convertitori catalitici OEM

2.

Sostituzione del/i sensore/i di ossigeno

3. La sostituzione delle bobine di accensione e delle candele

4. Sostituzione del sensore del flusso d’aria di massa

5. Controllare se il tappo del carburante è allentato e serrarlo o sostituirlo

6. Sostituzione delle bobine di accensione

7. Sostituzione degli iniettori del carburante

8. La sostituzione della valvola di controllo delle emissioni evaporative (EVAP)

9. Sostituzione del termostato

10. Sostituzione del solenoide di spurgo delle emissioni evaporative (EVAP)

Riepilogando, tra le varie cause possono esserci le candele usurate, che servono per alimentare i cilindri del motore. Il loro malfunzionamento significa provocare un’accensione irregolare del motore, motivo per cui si accende la spia.

Il problema potrebbe anche derivare dalla marmitta catalitica difettosa. In questo caso è necessario portare l’auto da un professionista. Infine, la causa potrebbe dipendere dal flusso d’aria di massa che potrebbe essere sporco o difettoso.

In tutti questi casi, è comunque necessario recarsi quanto prima da un professionista.

In questo modo saprà identificare la problematica specifica e porre soluzione prima che ci siano danni irreparabili.

