In molti casi, significa che dovrete recarvi dal concessionario per riparare il problema e far spegnere la spia. Ecco tutte le possibili cause.

Quando la spia avaria del motore si accende sul cruscotto dell’auto, di solito è accompagnata da una sensazione di malessere alla bocca dello stomaco. La spia potrebbe indicare un problema minore, come un tappo della benzina difettoso, oppure qualcosa di più grave, come un motore che si spegne male.

La spia del motore di controllo, più formalmente nota come spia di malfunzionamento, è un segnale del computer del motore dell’auto che segnala un problema.

Le spie di controllo motore sono di colore arancione, giallo o ambra, a seconda del produttore. Se la spia inizia a lampeggiare, tuttavia, indica un problema più serio, come un’accensione irregolare che può surriscaldare rapidamente il convertitore catalitico.

Questi dispositivi di emissione funzionano ad alte temperature per ridurre le emissioni, ma possono rappresentare un rischio di incendio se difettosi.

Spia avaria motore: tutte le possibili cause

Alcuni automobilisti potrebbero confondere la spia di manutenzione richiesta sul quadro strumenti con la spia di controllo motore. Queste spie non sono correlate. La spia di manutenzione obbligatoria indica semplicemente che l’auto deve essere sottoposta a un cambio dell’olio o ad altri interventi di routine.

Non è un indicatore di problemi come la spia del motore di controllo.

Il vostro meccanico di fiducia è in grado di diagnosticare il problema con circa un’ora di lavoro. Ma c’è un modo per vedere in anteprima quale potrebbe essere il problema.

Tra le cause più comuni troviamo:

1. Sostituzione dei convertitori catalitici con nuovi convertitori catalitici OEM

2. Sostituzione del/i sensore/i di ossigeno

3. La sostituzione delle bobine di accensione e delle candele

4. Sostituzione del sensore del flusso d’aria di massa

5. Controllare se il tappo del carburante è allentato e serrarlo o sostituirlo

6. Sostituzione delle bobine di accensione

7. Sostituzione degli iniettori del carburante

8. La sostituzione della valvola di controllo delle emissioni evaporative (EVAP)

9. Sostituzione del termostato

10. Sostituzione del solenoide di spurgo delle emissioni evaporative (EVAP)

