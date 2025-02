Subaru Forester Hybrid e Wilderness: novità per il mercato nordamericano

Introduzione alla Subaru Forester Hybrid

La Subaru Forester, uno dei SUV più apprezzati nel mercato automobilistico, si evolve ulteriormente con l’introduzione della versione Hybrid. Questo modello, presentato al Salone di Chicago, rappresenta un passo significativo verso l’efficienza energetica, ma è importante notare che sarà disponibile esclusivamente in Nord America. La Forester Hybrid combina un motore a combustione interna con un motore elettrico, offrendo una potenza totale di 197 CV grazie a un motore quattro cilindri da 2.5 litri e una batteria da 1,1 kWh.

Caratteristiche della Forester Hybrid

Esteticamente, la Forester Hybrid non si discosta molto dalle versioni precedenti, con l’unico elemento distintivo rappresentato dal badge Hybrid sul portellone. La trazione integrale è confermata, un elemento fondamentale per i veicoli Subaru, che garantisce prestazioni superiori anche in condizioni di guida difficili. Tuttavia, il peso del veicolo è aumentato di circa 130 kg, un fattore da considerare per chi cerca un’auto agile e leggera.

Equipaggiamento e prezzo della Forester Hybrid

La dotazione della Forester Hybrid include un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e un display centrale da 11,6 pollici, insieme alla suite di sistemi di assistenza alla guida EyeSight. Un’altra novità è la verniciatura esclusiva Daybreak Blue Pearl, che aggiunge un tocco di freschezza al design del veicolo. Il prezzo di partenza per questa versione è di 36.415 dollari (circa 34.500 euro), con disponibilità prevista per la primavera negli Stati Uniti.

La Forester Wilderness: un allestimento dedicato

In aggiunta alla versione ibrida, Subaru ha presentato anche la Forester Wilderness, un modello progettato per esaltare le capacità fuoristradistiche del SUV. Questa versione non è dotata di motorizzazione ibrida, ma monta un motore 2.5 litri da 180 CV. Tra le caratteristiche distintive ci sono decalcomanie esclusive, un’altezza da terra di 24 cm, ammortizzatori specifici e un cambio automatico a variazione continua, ottimizzato per migliorare le prestazioni a basse velocità.

Conclusioni sulle nuove Subaru Forester

Entrambi i modelli, Forester Hybrid e Wilderness, non saranno disponibili nel mercato europeo, limitando l’accesso a queste novità ai soli clienti nordamericani. Con l’introduzione di queste versioni, Subaru continua a dimostrare il suo impegno verso l’innovazione e l’efficienza, mantenendo al contempo le caratteristiche che hanno reso la Forester un’icona nel segmento dei SUV. La Forester Wilderness, con la sua attitudine avventurosa, e la Forester Hybrid, con il suo focus sull’efficienza, rappresentano due facce della stessa medaglia, pronte a conquistare il mercato statunitense.