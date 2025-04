Un debutto atteso al Salone di New York 2025

La Subaru Trailseeker, il secondo modello 100% elettrico della casa giapponese, ha fatto il suo debutto al Salone di New York 2025. Questo SUV/Crossover, dotato di trazione integrale di serie, si posiziona al di sopra dell’attuale Solterra, condividendo con essa gran parte della base tecnica e stilistica. La Trailseeker si distingue per una carrozzeria più lunga e alta, che offre maggiore spazio per i bagagli e comfort per i passeggeri, grazie a un pavimento piatto che migliora l’abitabilità.

Design e caratteristiche esterne

Il design della Subaru Trailseeker richiama fortemente quello della Solterra, ma con alcune novità significative. Il frontale presenta un logo Subaru a sei stelle illuminato, gruppi ottici ridisegnati e un paraurti dal disegno più deciso. Al posteriore, un nuovo logo tridimensionale cattura l’attenzione, mentre le ruote disponibili in misure da 18 o 20 pollici completano l’estetica robusta del veicolo. Le protezioni in plastica nera lungo la carrozzeria enfatizzano il carattere off-road, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per il pubblico.

Interni e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la Subaru Trailseeker offre un ampio touchscreen da 14 pollici, posizionato orizzontalmente, che integra Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Subaru EyeSight è presente, garantendo un’esperienza di guida sicura e confortevole. Inoltre, sono disponibili due caricatori wireless per smartphone e porte di ricarica USB-C per i passeggeri posteriori, rendendo il veicolo altamente tecnologico e pratico.

Prestazioni e autonomia

La Subaru Trailseeker monta lo stesso pacco batterie da 74,7 kWh della Solterra, collocato nel pianale e collegato a due motori elettrici, uno per asse. La potenza complessiva è di circa 375 CV, permettendo uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 4,3 secondi. L’autonomia dichiarata supera i 420 km nel ciclo americano (EPA), rendendo questo SUV elettrico una scelta interessante per chi cerca prestazioni elevate e un’ottima autonomia. L’altezza da terra è di 21 cm, identica a quella della Solterra, mentre la capacità di traino raggiunge i 1.600 kg, un valore significativo per un veicolo elettrico.

Prospettive di mercato e prezzo

Attualmente, Subaru non ha comunicato il prezzo ufficiale della Trailseeker, né per il mercato statunitense né per quello europeo. Tuttavia, il listino e i valori definitivi di potenza e autonomia saranno resi noti più avanti, in prossimità del lancio commerciale previsto per l’inizio del 2026. Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici, la Subaru Trailseeker potrebbe rappresentare una valida alternativa nel segmento dei SUV elettrici, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità.