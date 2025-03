Introduzione al round portoghese della Superbike

Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2025 si prepara a sbarcare in Europa, con il circuito di Portimao che si appresta a diventare il palcoscenico di emozionanti sfide tra i migliori piloti del mondo. Dopo un avvio di stagione in Australia, i concorrenti sono pronti a dare il massimo per conquistare punti preziosi e migliorare le proprie posizioni in classifica. Questo round rappresenta un’opportunità cruciale per molti, in particolare per coloro che hanno faticato nella prima tappa.

I protagonisti da tenere d’occhio

Toprak Razgatlioglu, pilota della BMW, arriva a Portimao con la determinazione di riscattarsi dopo un inizio di stagione deludente. Con sei vittorie su questa pista, il turco è uno dei favoriti per la vittoria. Nicolò Bulega, attuale leader del campionato, e Alvaro Bautista, con cinque successi portoghesi all’attivo, sono pronti a lottare per il podio. Tuttavia, l’assenza di Jonathan Rea, infortunato, potrebbe cambiare le dinamiche della competizione, aprendo la strada a nuovi contendenti.

Le aspettative per il weekend di gara

Il weekend di gare si preannuncia ricco di emozioni, con tanti piloti in forma e assetti affinati nei test. Danilo Petrucci, Andrea Iannone e Scott Redding sono solo alcuni dei nomi da tenere d’occhio, mentre i rookie come Yari Montella sperano di brillare su una pista che già conoscono bene. La Bimota, con Alex Lowes e Axel Bassani, cerca di invertire la rotta dopo un inizio difficile, mentre Honda punta su Xavi Vierge per trovare la giusta direzione. Con distacchi ridotti e la possibilità di sorprese fino all’ultima curva, la lotta per il podio si preannuncia accesa.

Orari TV per seguire il round

Per non perdere neanche un minuto dell’azione, gli appassionati possono seguire il round portoghese in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW. Inoltre, le gare saranno trasmesse in chiaro su TV8, offrendo a tutti la possibilità di assistere a questo evento imperdibile. Gli orari delle sessioni di prova e delle gare sono stati programmati per garantire una copertura completa del weekend, dal venerdì alla domenica.