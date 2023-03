Rispetto al fratello minore SHVS, disponibile solo con cambio manuale, la Suzuki S-Cross Hybrid ha il vantaggio del cambio automatico. Ciò significa che la S-Cross Hybrid può essere guidata in modo più rilassato, anche se la Casa giapponese non consente la guida elettrica forzata.

Suzuki S-Cross Hybrid: caratteristiche, design, motori, prestazioni

In questo caso, il motore a benzina da 1,5 litri viene sempre utilizzato per avviare l’auto e il motore elettrico da 33 CV inserito nel cambio subentra se la richiesta di potenza è ragionevole e la carica della batteria da 0,85 kWh è sufficiente. In città, quindi, il logo verde EV indica spesso che l’auto viene guidata senza utilizzare benzina.

Tuttavia, la Suzuki S-Cross Hybrid richiede 5,8 litri in città, proprio come il suo fratello micro-ibrido. Nessun miracolo nemmeno su strada (6,5 l contro i 6,6 l della SVHS) e in autostrada (7,6 l in entrambi i casi) e il SUV giapponese (6,4 l in media) delude rispetto alla concorrenza, Captur E-Tech 145 in testa (4,8 l in città, 5,7 l in media).

Prestazioni

Se non ci si aspetta prestazioni strabilianti da un ibrido, questa Suzuki S-Cross (115 CV) è molto meno reattiva di un semplice SHVS (129 CV). Almeno la sicurezza nei sorpassi della Suzuki è garantita dal cambio automatico. La Casa giapponese ha optato per un cambio a frizione singola per motivi di costo. Come sulla vecchia Peugeot 3008 Hybrid4, il motore elettrico “spinge” durante i cambi di marcia e questo dà l’illusione di una guida fluida.

Ma non appena si mette un po’ di ritmo, è impossibile sfuggire a questa morbidezza nei cambi di marcia, ben nota agli utenti dei vecchi cambi Peugeot/Citroën BMP/ETG. Inoltre, la Susuki S-Cross è dotata di ragionevoli cerchi da 17 pollici.

Interni

Anche all’interno la Suzuki S-Cross punta all’essenziale, con un layout molto classico e materiali non proprio lussuosi, ma che sembrano prevedere un processo di invecchiamento senza problemi. Si tratta di una buona scelta, anche se i pulsanti sul volante sono troppi e lo schermo centrale non è dei più reattivi. Nulla da dire, invece, sullo spazio interno.

Con i suoi 4,30 m di lunghezza, la Suzuki accoglie facilmente quattro occupanti e offre 6 cm in più di larghezza dei sedili posteriori rispetto alla Captur (4,23 m). La S Cross offre lo stesso spazio per le gambe davanti alla panca del SUV Renault con il sedile scorrevole arretrato al massimo.

Il SUV giapponese si accontenta di sedili fissi, il che è un peccato per il bagagliaio. Il bagagliaio è stipato dal pacco batterie posteriore e perde il piano sollevabile, mostrando sempre solo 290 dm3 sotto il ripiano portaoggetti, mentre in una Suzuki S-Cross SVHS è possibile abbassarlo di una tacca per godere di 350 dm3.

