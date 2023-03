Dopo la S-Cross Hybrid, ora è la volta della Suzuki Across Plug-In Hybrid 2023. La nuova versione del SUV nata dalla collaborazione con Toyota arriva con due promesse per il 2023. Da un lato, una ricarica elettrica più veloce e, dall’altro, più tecnologia premium a bordo.

Suzuki Across 2023: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Design

La Suzuki Across è il primo SUV ibrido plug-in del produttore, ma ci è molto familiare, e per una buona ragione. La Across è un rebadged della Toyota RAV4, ma il suo frontale è un po’ più morbido. A parte i cerchi e i loghi, è tutto uguale. Ciò non sminuisce l’eccellente qualità dell’assemblaggio e delle finiture di questo SUV moderno e gratificante.

È un dettaglio, ma anche i bellissimi cerchi da 19 pollici mostrano la serietà del veicolo. Come la sua cugina, la Suzuki Across PHEV 2023 è una bella creatura. Le sue dimensioni: 4,63 m di lunghezza, 1,85 m di larghezza e 1,69 m di altezza. Il SUV ibrido plug-in ha lo sportello del carburante sul lato sinistro e quello della ricarica elettrica sul lato destro.

L’Across dovrebbe essere il top di gamma e svolge il suo ruolo con un certo fascino. L’unica possibile delusione, a seconda delle opinioni, è l’assenza di colori bicolore nel catalogo. Dopotutto, bisogna distinguersi dal RAV4. L’unica delusione è l’assenza di un’opzione per il tetto apribile o panoramico. Le dotazioni di bordo e la tecnologia rimangono più o meno le stesse.

Interni

La Suzuki Across 2023 ha un abitacolo molto familiare, derivato dal RAV4. Solo il logo Suzuki sostituisce quello Toyota sul volante. Ma questo non ci dispiace, perché apprezziamo questa posizione di guida molto moderna. Sono presenti anche i nuovi schermi da 10,5 pollici (multimediale) e da 12,3 pollici (quadro strumenti).

Si tratta di uno sviluppo gradito che contribuisce notevolmente all’atmosfera high-tech e molto moderna del veicolo. Lo schermo centrale, fluido e molto completo, rappresenta un vero e proprio salto di qualità rispetto allo schermo da 9 pollici del suo predecessore.

È perfetto per sfruttare la nuova integrazione wireless Apple CarPlay, molto reattiva. Waze, Mappe, Musica, Chiamate, Messaggi… Nessun rallentamento da segnalare su 1.800 km. Un punto molto positivo per il SUV, soprattutto nei lunghi viaggi. Menzione speciale per le ruote, anch’esse molto piacevoli.

Motore

La Suzuki Across 2023 è alimentata da un motore a 4 cilindri 2.5 da 185 CV supportato da una coppia di blocchi elettrici, 134 kW all’anteriore e 40 kW al posteriore. La potenza combinata è quindi di 306 CV. Il sistema ibrido plug-in con trazione integrale E-Four è straordinariamente trasparente.

In modalità elettrica, possiamo raggiungere i 135 km/h prima di risvegliare il motore a combustione. In modalità ibrida automatica, il sistema si alterna in modo intelligente senza la minima variazione percepibile al volante.

