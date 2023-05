Come funziona la telecamera della retromarcia? Come le dashcam, anche le telecamere per la retromarcia sono sempre più diffuse nei veicoli moderni.

Oggi più accessibili e convenienti che mai, sono ideali per rendere il parcheggio e la retromarcia più facili, sicuri e convenienti.

Sono particolarmente utili per i neopatentati o i guidatori meno sicuri di sé, o per chi vive in luoghi affollati come gli alloggi comunali o le strade principali.

State pensando di acquistare una telecamera di retromarcia per la vostra auto? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che cos’è una telecamera per retromarcia?

Una tipica telecamera per la retromarcia è montata in alto sul portellone posteriore o sul paraurti posteriore di un veicolo.

Si tratta di un obiettivo compatto e grandangolare puntato leggermente verso il basso, che offre una visuale chiara e priva di ostacoli dell’area immediatamente retrostante l’auto, in particolare delle zone che si trovano in prossimità delle linee guida.

Questa visione viene trasmessa al conducente attraverso un segnale in tempo reale visualizzato su uno schermo LCD sul cruscotto.

Spesso includono anche delle funzioni in sovrimpressione, per aiutare il conducente a valutare con maggiore precisione la propria posizione e l’angolo di avvicinamento.

Alcuni aspetti delle telecamere di retromarcia possono variare tra i diversi modelli, come l’angolo esatto coperto o il livello di funzioni digitali aggiuntive, ma tutte condividono lo stesso formato di base.

Come funziona la telecamera della retromarcia

A dire il vero, il funzionamento è piuttosto semplice. La maggior parte delle telecamere di retromarcia si accende automaticamente quando si inserisce la retromarcia.

Quando la telecamera di retromarcia viene installata, un filo viene collegato al circuito delle luci di riserva del veicolo.

Pertanto, quando le luci si attivano, viene inviato un segnale al dispositivo, che si attiva automaticamente ogni volta che la trasmissione del veicolo viene messa in retromarcia.

Quando ciò accade, lo schermo LCD del cruscotto dovrebbe attivarsi immediatamente, in modo da poter vedere esattamente dove si sta andando.

Il segnale in tempo reale è generalmente capovolto in modo che il conducente abbia la corretta percezione di destra e sinistra e, come abbiamo accennato in precedenza, l’immagine è generalmente dotata di una caratteristica di linee guida in modo che il conducente possa vedere la direzione dell’auto in base all’angolo di sterzata corrente e alla vicinanza di ostacoli.

Altre curiosità

Alcune telecamere di retromarcia sono sono dotate anche di visione notturna, per migliorare le manovre al buio. I LED a infrarossi delle telecamere dotate di visione notturna si accendono automaticamente quando lo sfondo scende a un livello così basso che il sensore di immagine non riesce a produrre una qualità sufficiente.

La frequenza della luce infrarossa su cui operano i LED va oltre la capacità dell’occhio umano, ma la telecamera rileva questa luce per rendere la telecamera di retromarcia utile anche in condizioni di buio pesto.

LEGGI ANCHE: