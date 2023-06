Nell’estate del 2022, la Porsche Taycan elettrica ha rubato il record alla Tesla Model S Plaid sul Nürburgring. Pochi giorni fa, il costruttore americano ha finalmente reclamato il record con l’incredibile tempo di 7 minuti e 25,231 secondi. Il famoso circuito tedesco è un vero e proprio teatro di confronto tra i due marchi.

Tesla Model S Plaid: velocità impressionanti e caratteristiche straordinarie

La storia è iniziata nel 2019 quando Porsche ha deciso di testare la sua nuovissima auto elettrica, la Taycan, sul circuito del Nürburgring per stabilire un record. Tanto è bastato per far venire delle idee a Elon Musk. Il magnate della tecnologia voleva che la Model S Plaid fosse all’altezza della Taycan. Tesla ha quindi iniziato a testare i primi prototipi della sua nuova auto sul circuito tedesco e ha ottenuto tempi impressionanti.

Nel 2021, Tesla ha ufficialmente battuto la Porsche Taycan al Nürburgring in 7 minuti e 35 secondi. Un anno dopo, Porsche è riuscita a recuperare il record di produzione di veicoli elettrici sullo stesso circuito per 2 secondi. La Taycan era dotata di un kit di prestazioni molto specifico che le ha permesso di recuperare il record.

Con il suo Track Package, la Tesla Model S Plaid è riuscita a fare molto meglio il 2 giugno 2023. Questa volta, il veicolo ha stabilito una differenza significativa di 8 secondi rispetto al record precedente.

