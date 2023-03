La Model S è la seconda auto elettrica lanciata da Tesla dopo la prima generazione di Roadster e ha contribuito in modo determinante all’immagine pubblica di Tesla. Presentata nel 2019, è in vendita negli Stati Uniti dal 2012 e in Europa dal 2013. Inizialmente lanciata con una piccola batteria da 60 kWh, la Model S si è evoluta da allora.

Dopo un primo restyling nel 2016, la berlina californiana è stata presentata all’inizio del 2021 in una nuova versione che include miglioramenti sia estetici che tecnici e un’autonomia ridotta.

Tesla Model S: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Propulsore e prestazioni

La Model S ha un record di prestazioni piuttosto impressionante. Attualmente è disponibile in due versioni principali:

Long Range, con un sistema di trazione integrale a due motori che consente una velocità massima di 250 km/h e un tempo da 0 a 100 km/h di 3,2 secondi. Plaid, una versione con tre motori elettrici e una potenza combinata di 1020 CV per un tempo da 0 a 100 km/h di 2,1 secondi e una velocità massima di 322 km/h.

Secondo Elon Musk, l’accelerazione potrebbe essere ulteriormente migliorata entro la sua uscita. La Plaid+ avrebbe dovuto unirsi ai ranghi della linea e raggiungere lo 0-100 km/h in meno di due secondi, ma Elon Musk stesso ha annunciato che è stata cancellata nel giugno 2021.

Batteria e autonomia

Venduta in precedenza con pacchi da 60 e 85 kWh, la Tesla Model S offre ora due pacchi con capacità impressionanti. Il primo, stimato intorno ai 100 kWh, è montato sulle versioni Long Range e Plaid e consente un’autonomia fino a 652 km.

La versione top di gamma Plaid+ doveva avere un pacco da 120 kWh che le avrebbe permesso di percorrere 837 chilometri con una sola carica. Elon Musk non ha ritenuto necessaria questa soluzione, ritenendo sufficienti i 628 km della Plaid.

Ricarica della Tesla Model S

Tesla sta distribuendo una rete di stazioni di ricarica ultraveloci, note come Supercharger, che consentono di ricaricare una Model S in tempi record. La ricarica presso i Supercharger era gratuita al momento del lancio del modello, ma ora è a pagamento. In Francia costa 0,36 euro per kWh consumato.

Dal 2019, la Tesla Model S ha aggiornato il suo sistema e tollera fino a 250 kW di potenza di ricarica quando utilizza i supercharger di terza generazione. Negli altri supercharger la potenza tollerata è di 145 kW. Il produttore offre anche un adattatore CCS Combo per accedere ad altre stazioni di ricarica rapida.

Gli interni

Dal gennaio 2021, la Tesla Model S è stata rinnovata negli interni con un volante a metà Yoke ispirato alla Tesla Roadster. Sembra che Tesla stia continuando a produrre anche la Model S con un volante convenzionale.

Il gigantesco schermo verticale della versione precedente viene sostituito da uno schermo orizzontale. Simile a quello presente a bordo della Tesla Model 3, questo completa la strumentazione 100% digitale.

