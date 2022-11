Non solo Royal Family: nella serie The Crown è protagonista anche la storia britannica raccontata attraverso le auto reali dell'epoca.

L’uscita della nuova stagione di The Crown non ha nascosto le storiche auto scelte dai reali inglesi. Scopriamo quali sono i modelli storici scelti dalla Royal Family.

The Crown: le auto che hanno fatto la storia britannica

Guardare la serie TV The Crown non è solo fare un tuffo nel passato nella storia della famiglia reale inglese.

I dettagli infatti sono importanti, soprattutto quando non passano inosservati come le automobili.

La Royal Family si è sempre distinta per il buon gusto, anche per quanto riguarda le auto. Le stagioni della nota serie televisiva raccontano quindi il passare del tempo anche attraverso l’evolversi delle vetture. Una sorta di mostra che racconta le tradizioni dell’automobilismo britannico.

Le prime stagioni hanno visto i reali inglesi sfoggiare vetture tipiche degli anni ’50 e ’60, mentre la quarta stagione ha avuto come protagoniste automobili più recenti, come le Jaguar che hanno preso piede negli anni ’80 e ’90.

Le prossime uscite, che racconteranno il periodo fino al 2012, potrebbero dunque presentare in scena auto più recenti, con le note supercar attese sul piccolo schermo.

The Crown: le più belle auto della serie TV

Come detto, la serie The Crown non mette in mostra solo la Royal Family. La tradizione automobilistica britannica è infatti raccontata attraverso i modelli storici guidati dai reali. Ecco una piccola selezione delle più belle auto presenti in The Crown.

Se di tradizione britannica si parla non si possono non citare le Aston Martin. Due modelli in particolare catturano l’attenzione. La prima è la V8 Vantage Volante, auto donata al principe Carlo nel 1987 dall’emiro del Bahrain.

L’attuale re fece verniciare la macchina in Balmoral Green, rinunciando al tipico bodykit delle Vantage. Il modello passò alla storia come “Prince of Wales Spec”; con 26 esemplari prodotti, resta ad oggi una delle specifiche più desiderate.

La seconda è invece la Aston Martin DB6 Volante Series II, regalata sempre a Carlo ma dalla regina Elisabetta II per il suo 21° compleanno. Il principe, vista la potenza della macchina, prese lezioni di guida sportiva da Graham Hill, due volte campione del mondo di F1. Inoltre, Carlo fece montare un bottone rosso, un finto pulsante di espulsione alla James Bond, per poter scherzare con i suoi passeggeri.

Tra le auto di The Crown non manca la Rolls Royce, in particolare la Silver Wraith II, vettura sulla quale compare sempre la principessa Margaret. Presente anche la Jaguar nel modello XJ-SC, macchina ordinata nel 1987 da Lady Diana. Motorizzata con un V12, la Jaguar presentava un hard-top su misura nella parte posteriore della vettura. Tale soluzione era stata aggiunta in modo che i principini William e Harry non potessero sbattere accidentalmente la testa.

