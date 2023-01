Il rabbocco dell'olio è una procedura particolarmente importante. Vi spieghiamo come fare attraverso alcuni semplici passaggi.

Vi state chiedendo come fare il rabbocco dell’olio motore? Si tratta di una procedura molto importante, in quanto la giusta quantità di olio garantirà una salute ottimale del motore e del veicolo in sé.

Prima di procedere, però, è necessario valutare il livello attuale dell’olio.

Talvolta non è necessario rabboccare, quindi assicuratevi di controllare il livello effettivo di olio. In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come fare rabbocco dell’olio motore: una pratica guida

Controllare il livello

Prima di procedere, dovrete necessariamente controllare il livello attuale.

Per farlo, avrete bisogno di un panno o di un fazzoletto. L’auto dovrà essere spenta e parcheggiata su una superficie piana. Fatto ciò, aspettate una decina di minuti.

Sollevate il cofano e cercate l’asta legata all’olio motore (dovrebbe essere di colore giallo). Estraetela e con un panno o un fazzoletto asciugate l’estremità sporca. Inseritela nuovamente, poi estraetela e mettetela in orizzontale. Ogni estremità ha degli indicatori che vi permetteranno di capire il livello dell’olio. Generalmente si tratta di due linee, una a sinistra e una a destra. Per avere un buon livello dell’olio motore significa che l’olio dovrebbe essere pari o vicino alla linea superiore (destra). L’importante è che non sia al di sotto della linea inferiore (sinistra). In quel caso dovrete rabboccare l’olio quanto prima.

Rabboccare

Svitate e rimuovete il tappo del serbatoio, poi utilizzate un imbuto a becco lungo per versare una piccola quantità di olio.

Dovrete prestare attenzione a due fattori: assicuratevi che l’olio sia compatibile con il motore della vostra auto e non aggiungetene troppo.

Controllate sempre il livello sull’asticella, in modo da sapere quanto olio aggiungere. Per quanto riguarda la sua compatibilità, sul libretto di manutenzione del veicolo troverete il nome dell’olio perfetto e sicuro per la vostra auto.

