La Toyota Aygo X offre un'opzione di noleggio a lungo termine con vantaggi esclusivi per i privati.

Un nuovo concetto di mobilità urbana

La Toyota Aygo X rappresenta un’evoluzione nel panorama delle auto compatte, combinando il design accattivante di una mini-SUV con la funzionalità necessaria per la mobilità urbana. Questo modello è pensato per coloro che cercano un veicolo agile e versatile, capace di affrontare il traffico cittadino con stile e comfort. La sua compattezza la rende ideale per le strade affollate, mentre le sue caratteristiche tecniche garantiscono un’esperienza di guida piacevole e sicura.

Offerta di noleggio a lungo termine con Kinto One

Attualmente, la Toyota Aygo X è disponibile attraverso un’interessante offerta di noleggio a lungo termine proposta da Kinto Italia. Con un canone mensile di 199 euro (IVA esclusa) per un periodo di 36 mesi e un chilometraggio totale di 30.000 km, i clienti possono accedere a un veicolo nuovo senza le complicazioni legate all’acquisto. L’anticipo richiesto è di 3.900 euro (IVA esclusa), rendendo l’offerta accessibile a un ampio pubblico.

Il canone mensile include una serie di servizi aggiuntivi che semplificano la gestione del veicolo. Tra questi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione RCA con un massimale di 26.000.000 euro e una franchigia di 500 euro, oltre alla garanzia Furto & Incendio e Kasko. Queste coperture assicurative offrono una tranquillità maggiore, permettendo ai clienti di concentrarsi sulla guida piuttosto che sulle spese impreviste.

Vantaggi del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine con Kinto One non solo offre un pacchetto completo di servizi, ma consente anche una pianificazione finanziaria più precisa. I clienti possono prevedere i costi legati all’utilizzo del veicolo, evitando sorprese e gestendo il proprio budget in modo più efficace. Inoltre, la presenza di assistenza stradale 24/7 e altri servizi inclusi nel canone mensile contribuisce a una gestione più serena della Toyota Aygo X.

È importante notare che l’offerta è valida solo presso i concessionari aderenti e che alcune promozioni potrebbero essere riservate esclusivamente ai professionisti. Pertanto, è consigliabile verificare attentamente i dettagli dell’offerta prima di procedere con la sottoscrizione.