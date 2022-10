Falsa partenza per la Toyota bZ4X. Poco dopo le prime consegne, Toyota ha interrotto la produzione e organizzato un richiamo. Il motivo? Le ruote non sono state fissate correttamente. Di conseguenza, potrebbero cadere durante la guida! Tanto che il produttore ha inviato una lettera ai clienti vietando loro di utilizzare il veicolo prima di trovare una soluzione.

Toyota bZ4X: le ruote non si staccano più, ripresa la produzione

Sorprendentemente, all’epoca il marchio sembrava riconoscere che ci sarebbe voluto del tempo, visto che una delle soluzioni proposte era il riacquisto del veicolo. E in effetti ci è voluto molto tempo, visto che la produzione è ripresa solo questa settimana, più di tre mesi dopo l’annuncio del richiamo.

Il marchio sarà quindi in grado di riprendere le consegne della bZ4X e persino di avviarle in alcuni mercati, tra cui l’Italia.

In Italia non sono stati colpiti clienti, in quanto Toyota non ha consegnato alcun veicolo nel paese. Inoltre, nonostante un periodo di prenotazione all’inizio dell’anno, non c’è ancora stata una commercializzazione ufficiale del bZ4X sul mercato italiano.

Toyota ha inoltre comunicato di aver risolto un altro problema, fino ad allora sconosciuto, relativo agli airbag laterali. Se nessun nuovo veicolo è risparmiato da difetti di gioventù, bisogna dire che questi toccano il punto sensibile della sicurezza per la bZ4X, il che non è una buona pubblicità.

Toyota vieta di guidarla prima del richiamo

“Abbiamo recentemente emesso un richiamo per la vostra Toyota bZ4X e continuiamo a chiedervi di non far circolare il veicolo fino a quando non verrà trovata una soluzione”, si legge, con questa formattazione.

A rivelarlo è una lettera inviata a un cliente statunitense, ma anche i clienti europei interessati riceveranno istruzioni in merito. “Stiamo lavorando a una soluzione e vi informeremo quando sarà disponibile”.

“In Toyota, la vostra sicurezza è la priorità assoluta. Contattate il vostro concessionario Toyota, che provvederà a ritirare il veicolo e a immagazzinarlo gratuitamente. Inoltre, vi presteremo gratuitamente un veicolo sostitutivo fino all’arrivo di una soluzione”.

