Toyota CHR Hybrid 2019, si rinnova il design e la tecnologia. Non solo l’infotainment ora anche le motorizzazioni hanno delle modifiche per migliorare l’elettrificazione. Toyota infatti, vuole entrare nel mondo delle Full Hybrid con possibilità di percorrenze lunghe senza termico. Una scelta che ha premiato le pioniere Tedesche e Inglesi che hanno visto le vendite salire e stabilizzarsi. Belli i nuovi gruppi ottici e la rinnovata altezza da terra del segmento posteriore, aerodinamica e aggressività come punti chiavi delle dimensioni. Rimane invariata la filosofia da Crossover che ha reso la CH-R una delle più vendute nella sua categoria.

Toyota CHR Ibrida

Sono due le motorizzazioni che verranno proposte in gamma. Rimane infatti il 1.800 cc Ibrido da 122 cavalli che rende moltissimo nei mercati e si aggiunge la versione più potente e innovativa 2.0L.

NEDC Corr. WLTP 1.8L Hybrid, 122 CV Da 86 g/km Da 106 g/km 2.0L Hybrid, 184 CV Da 92 g/km Da 118 g/km

In questa motorizzazione troviamo un sistema Hybrid Dynamic Force che sviluppa 184 cavalli con un rinnovato sistema completamente ibrido. Modifiche anche al sistema EPS per migliorare l’angolo di sterzata e la tensione del volante. Infine, le sospensioni sono state ridisegnate per mantenere le prestazioni e condurre la vettura con maggiore comfort nell’abitacolo.

Prezzo nuova Toyota CH-R

Rinnovamenti nel design, nella motorizzazione e nella tecnologia di bordo non cambieranno notevolmente il prezzo della CH-R. La versione Toyota CHR Hybrid 2019 dovrebbe partire da 29.000 euro per il motore 1.800 cc e da poco più di 32.000 euro per il nuovissimo 2L da 184 cavalli.

Interni e tecnologia Toyota CH-R

Viene aggiornato l’infotainment che ora comprende la possibilità di collegare Android Auto ed Apple CarPlay. Nuovi sviluppi per tutto il sistema (mappe, tech…) sarà disponibile anche in modalità “over the air”; quindi con collegamento senza fili anche in movimento durante il semplice utilizzo della vettura.