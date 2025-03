Un design rinnovato e sostenibile

La Toyota Corolla Touring Sports per il 2025 si rinnova con un design che punta sulla sostenibilità e sull’estetica. Tra le novità più significative troviamo l’introduzione di materiali ecologici per gli interni, che non solo migliorano l’aspetto estetico, ma offrono anche una sensazione al tatto superiore. Il volante e il pomello del cambio sono ora rivestiti in pelle sintetica di alta qualità, mentre i sedili possono essere personalizzati con tessuti riciclati in diverse colorazioni. Questo approccio non solo risponde alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’ambiente, ma rappresenta anche un passo avanti nella qualità percepita del veicolo.

Nuove colorazioni e allestimenti

Per quanto riguarda gli esterni, la Corolla Touring Sports 2025 si arricchisce di una nuova gamma di colori, tra cui spiccano le tonalità Metal Oxide e Super Green, disponibili esclusivamente per l’allestimento sportivo GR Sport. Queste nuove colorazioni, abbinate a dettagli come le calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido e nuovi coprimozzi per i cerchi in lega, conferiscono un aspetto moderno e accattivante al veicolo. La possibilità di ordinare la Corolla con omologazione autocarro N1 la rende particolarmente interessante per chi cerca un’auto versatile da utilizzare anche in ambito lavorativo.

Motorizzazioni e sicurezza

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la Corolla Touring Sports mantiene le sue opzioni ibride, con i motori Full Hybrid 2.0 e 1.8. Quest’ultimo, in particolare, è disponibile anche nella versione autocarro N1, ampliando le possibilità di utilizzo del veicolo. Come sempre, Toyota non trascura la sicurezza: entrambe le motorizzazioni sono dotate del pacchetto Toyota Safety Sense, che include una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida, riuniti sotto il nome di Toyota T-Mate. Questo pacchetto garantisce un’esperienza di guida sicura e confortevole, rendendo la Corolla Touring Sports una scelta ideale per famiglie e professionisti.

Prezzi e disponibilità

La produzione della Toyota Corolla Touring Sports 2025 è già iniziata nel Regno Unito, e il modello è disponibile per l’ordinazione in Italia. I prezzi partono da 35.500 euro per la versione con motore 1.8 in allestimento Active, fino a 41.800 euro per la versione con motore 2.0 in allestimento GR Sport. La versione omologata N1, con motore 1.8, ha un prezzo di 34.940 euro, rendendola un’opzione competitiva per chi cerca un veicolo versatile e adatto a diverse esigenze.