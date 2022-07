La casa giapponese Toyota è famosa anche per la produzione di SUV e fuoristrada. Parlando del primo segmento non possiamo non citare il moderno Highlander, un modello che fa del look moderno e delle motorizzazioni ibride i propri punti di forza.

Sul mercato arriverà il prossimo anno il MY 2023. Scopriamolo in questo articolo dedicato.

Toyota Highlander 2023: le caratteristiche

Partendo dall’estetica non vi sono grandi cambiamenti da segnalare, infatti questo nuovo model-year riprende in maniera quasi totale il design del modello 2022. Vi è l’aggiunta della colorazione Cypress Green. In Toyota si sono accorti che si tratta di un design funzionale che attrae i compratori, quind perché cambiare un qualcosa che funziona.

Il vero cambiamento lo si ha all’interno, per la precisione nel nuovo sistema di infotainment Toyota Smart Connect dotato di schermo da 12,3 pollici e navigazione basata su cloud con informazioni in tempo reale.

Vi è anche la funzionalità che permette il controllo remoto della vettura con funzioni di apertura/chiusura delle portiere ed attivazione delle luci di emergenza. Di serie su tutte le versioni la connessione con i sistemi Apple Car Play ed Android Auto ed anche la possibilità di caricare il proprio smartphone wireless.

Toyota Highlander 2023: prezzo e data di uscita

Toyota Highlander 2023 sarà disponibile per il mercato europeo solo con il propulsore full-hybrid da 248 cavalli (190 dal 2.5 aspirato + 55 erogati dal motore elettrico).

Gli allestimenti sono 3: il base “Trend” che comprende cerchi da 18″, sistema multimediale Toyota Connect con schermo da 8 pollici, fari a LED, interni in pelle sintetica con sedili anteriori riscaldabili e regolazioni elettriche sul supporto lombare lato guida, clima tri-zona e vernice Cypress Green.

Segue il Lounge che include il sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici e digital cockpit della medesima misura, cerchi da 20 pollici, sedile passeggero regolabile elettricamente ed il portellone dotato di apertura elettrica.

Top di gamma l’Executive che è dotato di cerchi da 20″ nero lucido, interni in pelle naturale, disponibili in due colori (grigio o nero) e sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati. Panoramic View Monitor con visuale a 360°, tetto apribile ed impianto audio JBL.

I prezzi sono: 57.700€ (Trend), 63.500€ (Lounge) e 68.500€ (Executive).

