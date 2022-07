La Renault Arkana sta già preparando il suo restyling per il 2024. Ebbene, in un momento di transizione verso le auto elettriche, ogni lancio viene calcolato con attenzione. Così, la Renault Arkana può essere un rebadged della coreana Samsung XM6, ma la Losange conosceva il potenziale di un SUV coupé.

Tuttavia, probabilmente non immaginava tali risultati. Dopo un inizio promettente al suo lancio nel 2021, l’Arkana ha continuato a confermare il suo buon stato di salute e sta recuperando, mese dopo mese, terreno nei confronti dell’inossidabile Peugeot 3008.

Nei primi sei mesi del 2022, il SUV Renault ha attirato quasi 17.000 clienti, contro i poco più di 20.000 di Peugeot. Questo è sufficiente per dare pepe alla seconda metà dell’anno, durante la quale entrerà in gara anche l’Austral.

Ma questo non basta a scoraggiare l’Arkana, che sta già preparando il suo restyling.

Nessuna modifica meccanica per il restyling dell’Arkana nel 2024

Per questo modello di metà carriera, i principali cambiamenti avverranno nella parte anteriore, con l’arrivo del nuovo logo aziendale e la riprogettazione del paraurti. All’interno, la coreana costruita a Busan manterrà l’attuale cruscotto. Allo stesso modo, questo restyling di metà carriera non sarà sufficiente per aggiornare i motori.

Torneranno i modelli TCe 140, TCe 160 e la loro micro-ibridazione a 12V, oltre alla convincente variante non ricaricabile E-Tech 145.

Probabilmente non dovremmo aspettarci di vedere un’Arkana restyling sulle nostre strade prima del 2024. Questo è un bene, perché Renault avrà già abbastanza da fare nel 2023 con il probabile restyling della Clio e della Captur, entrambe lanciate nella prima metà del 2019. Per non parlare di una possibile Captur Coupé di cui vi abbiamo parlato all’inizio dell’anno.

Nuova Arkana Hybrid disponibile entro 30 giorni con Fast Track

Renault lancia l’offerta “Fast Track” sull’Arkana Hybrid, in allestimento RS Line e con motore ibrido da 145 CV. Volete cambiare la vostra auto e non sapete a chi rivolgervi per un’auto che non sarà consegnata nel prossimo secolo? Alcuni produttori stanno cavalcando l’onda della scarsità con offerte particolarmente aggressive.

Questo è il caso di Renault, che rilancia il programma “Fast Track” sull’Arkana, già avviato sulla Captur lo scorso anno in Spagna. L’idea è semplice: ordinate il vostro veicolo e il produttore ve lo consegna entro 30 giorni al massimo. Questa, ovviamente, è la teoria. Le offerte di leasing iper-attrattive su alcuni modelli esauriti il primo giorno sono già esistite in passato. Tuttavia, Renault sembra voler mantenere l’impegno, dato che le uniche controindicazioni a una consegna a 30 giorni sono in realtà lievi: