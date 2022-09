La Toyota bZ3, il secondo membro della famiglia bZ, sarà una berlina familiare.Toyota ha deliberatamente preso tempo per affermarsi sul mercato elettrico. Ma l’azienda giapponese intende ora sviluppare la sua offerta ad alta velocità. Per l’azienda e la sua filiale premium Lexus, sono previsti 30 nuovi veicoli elettrici da qui al 2030.

Toyota: la berlina elettrica bZ3 non si nasconde più

In una mossa rara, e come prova delle ambizioni di Toyota, un gran numero di questi veicoli è stato mostrato sotto forma di mock-up alla fine del 2021. Tra questi c’era anche una berlina familiare. La versione di produzione è stata appena vista senza camuffature in Cina. Grazie all’esempio immortalato, possiamo vedere il nome finale: bZ3.

L’auto è stata vista in Cina perché è il risultato di una collaborazione tra Toyota e il produttore locale BYD.

La bZ3 dovrebbe quindi riprendere alcuni elementi tecnici di BYD, ad esempio le batterie con celle di tipo Blade. Ma la base potrebbe essere quella sviluppata da Toyota per la sua famiglia bZ, la e-TNGA, inaugurata dal SUV elettrico bZ4X. Questa berlina, che misura circa 4,75 metri di lunghezza, è in linea con la continuità estetica del baroudeur, con alcune caratteristiche originali, come le feritoie sotto il cofano. Ma attenzione prima di giudicare, il veicolo è fotografato qui in una configurazione molto “modello base”!

Il bZ3 sarà lanciato in Cina nel 2023.

Ma arriverà in Europa? Non sembra essere pianificato.

