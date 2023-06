Non è un segreto che il Toyota RAV4 Trail sia un modello di successo. La quinta generazione del SUV, popolare come i suoi predecessori, è stata recentemente dotata di una versione più “avventurosa”. Tuttavia, questa versione era riservata al Giappone e al Nord America. Toyota, tuttavia, ha ceduto alla mania europea per il suo SUV e ora ci vizia con la Toyota RAV4 Trail.

Il programma prevede alcune modifiche principalmente estetiche, un pacchetto tecnologico più moderno e persino un po’ di altezza da terra in più. E credetemi, è più che sufficiente per soddisfare gli appassionati del genere.

Toyota RAV4 Trail: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Quasi 30 anni di RAV4, e il “Recreational Active Vehicle a trazione integrale” non è mai stato così azzeccato. La nuova Toyota RAV4 Trail è una versione leggermente rielaborata del SUV di quinta generazione con credenziali da fuoristrada. Per farlo, non è stato necessario aggiungere molto a questo SUV già caratteristico.

Una griglia del radiatore più grande, passaruota in plastica grezza… E non è tutto. Cosa ci piace di più? I gradini laterali e i cerchi da 19 pollici color antracite. Se a ciò si aggiungono i grandi pneumatici Bridgestone Alenza, si ottiene un look che funziona.

Interni

All’interno, la Toyota RAV4 Trail è dotata di tutte le più recenti tecnologie Toyota. Il SUV vi accoglie in un abitacolo spazioso e luminoso grazie al tetto panoramico apribile (opzionale). I sedili anteriori e posteriori sono confortevoli, con ampio spazio per le gambe e per i gomiti. Al volante, l’ergonomia è familiare, migliorata dal nuovo sistema interamente digitale del produttore.

I lettori e gli intenditori riconosceranno la serie di schermi che equipaggiano anche la Suzuki Across PHEV. Si tratta di un ricevitore da 12,3 pollici per il conducente e di uno schermo multimediale centrale da 10,5 pollici. Naturalmente compatibile con CarPlay e Android Auto. L’accesso senza chiavi, il caricatore a induzione e lo sblocco elettrico del bagagliaio completano la dotazione di serie.

Prestazioni

A dir poco. La Toyota RAV4 Trail è alimentata da un classico motore ibrido. In altre parole, un motore a benzina a 4 cilindri da 2,5 litri abbinato a due motori elettrici su ciascun asse. La potenza combinata è di 222 CV, abbinata a una trasmissione a variazione continua e-CVT. Una potenza più che sufficiente per portare questa bestia di 1.650 kg in tutte le circostanze senza problemi.

