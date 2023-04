Toyota ha appena lanciato le prenotazioni preventive per la Prius Plug-in Hybrid. Un'opportunità per saperne di più sulla gamma.

Questa è diventata un’abitudine di Toyota. Prima di essere commercializzati “ufficialmente”, i suoi principali nuovi modelli sono disponibili per la pre-prenotazione. È il caso della quinta generazione della Prius. Questa operazione consente ai clienti interessati di essere tra i primi ad essere consegnati.

Nuova Toyota Prius ibrida plug-in: caratteristiche, gamma, prezzi

Le specifiche tecniche hanno poco a che fare con la vecchia versione. Il motore a benzina da 2,0 litri sviluppa 152 CV ed è abbinato a un nuovo motore elettrico anteriore da 163 CV. La potenza totale è di 223 CV, rispetto ai 120 CV precedenti.

La cosa più importante è la presenza di una grande batteria da 13,6 kWh. Toyota ha annunciato un’autonomia elettrica di 69 km, superiore di oltre il 50% rispetto al modello precedente.

Finiture di serie e caratteristiche principali

Dynamic : cerchi da 17 pollici, avviso angolo morto, sedili anteriori riscaldati, navigazione connessa su schermo touch screen da 12,3 pollici.

: cerchi da 17 pollici, avviso angolo morto, sedili anteriori riscaldati, navigazione connessa su schermo touch screen da 12,3 pollici. Design : Dynamic + cerchi da 19 pollici, tetto panoramico fisso, portellone posteriore elettrico, telecamera posteriore.

: Dynamic + cerchi da 19 pollici, tetto panoramico fisso, portellone posteriore elettrico, telecamera posteriore. Lounge: Dynamic + sedili anteriori ventilati, sedili posteriori riscaldati, visione a 360°, tetto panoramico apribile.

Prezzi

Non c’è ancora un prezzo in contanti. Ma come primo passo, Toyota offre un leasing di 37 mesi (30.000 km) con un primo canone di 7.990 euro e poi 36 canoni. I prezzi sono di 599 euro in Dynamic, 639 euro in Design e 729 euro in Lounge.

