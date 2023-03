Poiché non si stravolge uno stile che piace, la Toyota Corolla TS subisce un discreto lifting con nuove griglie anteriori, una firma luminosa rivista e nuovi cerchi. Per non parlare del paraurti posteriore rivisto con un diffusore più aggressivo sulla variante Touring Sports.

A bordo, la vettura giapponese ha ceduto alla tendenza degli schermi e, a partire dal secondo livello dell’allestimento Dynamic, il conducente beneficia di un tachimetro digitale da 12,3 pollici, mentre lo schermo centrale è stato portato a 10,5 pollici, con un sistema di bordo aggiornato – lo stesso della Yaris Cross.

Toyota Corolla TS 2023: caratteristiche, design, motori e prestazioni

Motori

Ma le novità più interessanti sono sotto il cofano. Mentre la Corolla viene ancora offerta esclusivamente in due varianti ibride “a ricarica automatica”, Toyota ha alzato il livello di potenza in questa quinta generazione della tecnologia interna. Così, la versione da 1,8 litri offre ora 140 CV (prima erano 120), mentre la versione da 2,0 litri vanta 196 CV (invece di 184).

Questi guadagni provengono dalla parte elettrica, che ora offre una batteria agli ioni di litio (prima la versione da 2 litri aveva una batteria al nichel-metallo idruro, più pesante e ingombrante)… anche se non sono identiche. Entrambe hanno la stessa capacità di prima (1,1 kWh, di cui circa 0,80 kWh utilizzabili), ma la batteria da 2,0 litri eroga più potenza. Toyota non rivela il valore della batteria, ma afferma che è aumentato del 14% rispetto alla batteria della vecchia auto da 2 litri da 184 CV.

L’assetto GR Sport è un omaggio al WRC

L’evoluzione non è radicale e il compromesso tra comfort e tenuta di strada di questa Corolla T.S. privilegia il benessere degli occupanti rispetto a un rigido controllo dei movimenti del corpo. Ma questo non impedisce alla vettura giapponese di dare spettacolo quando viene spinta, rivelando un telaio ben bilanciato e non lasciandosi impressionare dai 196 CV a disposizione – 0 a 100 km/h annunciato in 7,4 secondi.

C’è di che sorridere, anche se sportività e trasmissioni CVT non vanno d’accordo. Toyota ha cercato in tutti i modi di ridurre il fenomeno del motore che scappa via quando si preme l’acceleratore, ma rimane troppo presente. Ed è ancora più invasivo perché la voce del quattro cilindri non è particolarmente melodiosa.

La modalità sequenziale offerta e specifica per il 2L, in grado di simulare i cambi di marcia, è migliore. Se non fosse che quando si schiaccia l’acceleratore, l’auto deduce che si ha bisogno di tutta la potenza e aumenta i giri del motore…

LEGGI ANCHE: