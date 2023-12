Toyota Yaris cross Hybrid: prezzo, dimensioni e interni

La nuova Toyota Yaris Cross, si inserisce nel segmento del mercato automobilistico destinato ai crossover compatti. L’auto, infatti, si configura come una delle novità più importanti del colosso giapponese che soddisfa le richieste dei guidatori. Vediamo, quindi, prezzo, dimensioni e interni della Toyota Yaris cross Hybrid.

Toyota Yaris Cross Hybrid: dimensioni, design esterno e interno

La Toyota Yaris Cross è stata costruita sfruttando la medesima piattaforma utilizzata per realizzare il modello precedente, lanciato nel 2020, corrispondente alla TNGA.

Il design esterno della Toyota Yaris Cross, nonostante alcune caratteristiche affini alla Yaris, si contraddistingue per il suo aspetto decisamente unico e specifico. Le linee che caratterizzano la carrozzeria appaiono nette e squadrate. Il frontale del crossover, invece, è particolarmente alto e ospita gruppi ottici affilati e dotati di tecnologia LED. Il look muscoloso e aggressivo dell’auto, inoltre, viene accentuato dai passaruota in evidenza, mentre il posteriore esibisce gruppi ottici realizzati in modo tale da conferire l’illusione di proiettarsi oltre la coda della vettura.

La Yaris Cross sfoggia, poi, dimensioni compatte perfette per le strade cittadine, vantando una lunghezza di 4.180 mm, una larghezza di 1.770 mm e un’altezza di 1.680 mm mentre il passo misura 2.560 mm. Il bagagliaio, invece, ha una capacità di 390 litri.

Il design interno della Toyota Yaris Cross presenta uno stile molto pulito ed essenziale. La plancia si distingue per le linee fluide e la disposizione di un display touchscreen da 9” attraverso il quale è possibile impostare il sistema dinfotainment. Infine, l’abitacolo del crossover è particolarmente spazioso e consente di ospitare fino a cinque occupanti in condizioni ottimali e in pieno comfort.

Motore, prezzo e optional

La Toyota Yaris Cross è disponibile con un powertrain ibrido da 1.5 litri, dalla potenza totale di 116 CV, abbinato a cambio CVT. Può essere opzionabile sia con trazione anteriore che con trazione integrale intelligente AWD-i e può avere due differenti versioni: Adventure e Premiere.

Il prezzo del crossover è compreso tra i 15.000 e i 23.000 euro, a seconda della versione e dell’allestimento scelto.

La Toyota Yaris Cross Hybrid, però, oltre ad avere un prezzo accessibile, delle dimensioni compatte e degli interni semplice, è equipaggiata con numerosi accessori optional e di serie. Figurano, quindi, il Low Speed Acceleration Control, il Full Speed Range Cruise Control e l’Adaptive High-Beam System. C’è, poi, il sistema di parcheggio automatico Toyota Teammate e il Blind Spot Monitor. Presenti anche il Pre-Collision Safety System, l’Emergency Steering Assist e il Lane Tracing Assist. Infine, c’è il Road Sign Assist, il Secondary Collision Brake e il dispositivo S-VSC. Quest’ultimo garantisce la perfetta tenuta del veicolo su strada e il mantenimento della traiettoria in presenza di violente raffiche di vento laterale.