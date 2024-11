Un incidente mortale in Uttar Pradesh

Un tragico incidente stradale ha colpito l’India, precisamente nello stato dell’Uttar Pradesh, dove tre uomini hanno perso la vita dopo essere precipitati da un ponte in costruzione. I tre viaggiatori, diretti a un matrimonio, stavano seguendo le indicazioni fornite da Google Maps quando, ignari del pericolo, si sono trovati su una strada interrotta. Questo evento solleva interrogativi non solo sulla sicurezza delle strade indiane, ma anche sull’affidabilità delle applicazioni di navigazione.

La situazione del ponte e la mancanza di segnaletica

Il ponte che i tre uomini stavano attraversando, situato lungo il fiume Ramganga, era stato danneggiato da inondazioni mesi prima e la sua ricostruzione era ancora in corso. Tuttavia, la mancanza di transenne e segnaletica adeguata ha contribuito a creare una situazione estremamente pericolosa. Le fonti locali riportano che Google Maps non era stato aggiornato per riflettere la chiusura della strada, portando i conducenti a un tragico errore di navigazione. La caduta da oltre 15 metri ha avuto conseguenze fatali, lasciando le vittime senza scampo.

Le conseguenze e le polemiche

Il fatto che i tre uomini stessero seguendo le indicazioni di Google Maps è stato confermato dai registri dei loro telefoni cellulari. Tuttavia, le polemiche si concentrano sulla gestione della sicurezza stradale in quella zona. Nonostante il tratto fosse non percorribile, la mancanza di barriere e di segnaletica ha esposto i conducenti a un rischio inaccettabile. L’incidente è avvenuto a tarda notte, e la scarsa illuminazione ha ulteriormente complicato la situazione. Solo il giorno successivo, i residenti della zona hanno avvistato il veicolo e allertato le autorità, portando a un intervento tardivo da parte delle squadre di polizia.

Le vittime e il loro lavoro

Le vittime, che lavoravano come autisti per un’azienda di sicurezza, avevano esperienza alla guida, il che rende la tragedia ancora più amara. Questo incidente mette in luce non solo i rischi associati all’uso di applicazioni di navigazione non aggiornate, ma anche la necessità di migliorare la sicurezza stradale in India. Le autorità locali sono ora sotto pressione per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro, e per rivedere le misure di sicurezza in aree vulnerabili come quella in cui è avvenuta la tragedia.