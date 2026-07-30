TransPyrenees Challenge: la sfida in bicicletta di Jorge Martín tra i Pirenei

Tra una gara e l'altra, Jorge Martín ha sfidato le montagne dei Pirenei in bicicletta, completando un'impresa di 875 chilometri in sette giorni.

Mentre il mondo delle due ruote si prende una pausa estiva, Jorge Martín, il leader della MotoGP ha scelto di sfidare se stesso in un’avventura completamente diversa. Tra il Gran Premio del Sachsenring e quello di Silverstone il pilota spagnolo ha abbandonato temporaneamente la sua Aprilia per affrontare una sfida su due ruote, ma questa volta pedalando.

La TransPyrenees Challenge è stata la sua meta: un percorso di 875 chilometri che attraversa i Pirenei da Roses a San Sebastián suddiviso in sette tappe. Un’impresa che ha richiesto resistenza, determinazione e una preparazione fisica impeccabile, proprio come quella necessaria per dominare in pista.

La sfida dei Pirenei: sette tappe, una montagna di fatica

Il viaggio di Martín è iniziato il 20 luglio e si è concluso il 26 luglio, con una media di circa 140 chilometri al giorno. Ogni tappa ha presentato sfide uniche, con dislivelli che hanno messo a dura prova le gambe del pilota. La prima tappa da Roses a Ripoll ha coperto 115,7 chilometri con un dislivello di 1.867 metri, mentre la settima e ultima, da Larrau a San Sebastián è stata la più lunga con 165 chilometri e un dislivello di 3.342 metri.

Ogni giorno, Martín ha documentato la sua avventura sui social, condividendo momenti di fatica, paesaggi mozzafiato e la gioia di raggiungere ogni traguardo. La sua determinazione è stata evidente in ogni post, con messaggi di incoraggiamento e gratitudine verso il suo team e i suoi fan.

Dati e dettagli delle tappe

Ecco un riepilogo delle sette tappe affrontate da Martín:

1ª tappa Roses – Ripoll | 115,7 km (1.867 m di dislivello)

Roses – Ripoll | 115,7 km (1.867 m di dislivello) 2ª tappa Ripoll – Andorra | 130,3 km (3.254 m)

Ripoll – Andorra | 130,3 km (3.254 m) 3ª tappa Andorra – Salardú | 133,2 km (2.759 m)

Andorra – Salardú | 133,2 km (2.759 m) 4ª tappa Salardú – Gripp | 104,4 km (2.472 m)

Salardú – Gripp | 104,4 km (2.472 m) 5ª tappa Gripp – Bedous | 134,9 km (3.346 m)

Gripp – Bedous | 134,9 km (3.346 m) 6ª tappa Bedous – Larrau | 91,7 km (2.648 m)

Bedous – Larrau | 91,7 km (2.648 m) 7ª tappa Larrau – San Sebastián | 165 km (3.342 m)

Ogni tappa ha rappresentato una sfida unica, con dislivelli che hanno messo a dura prova la resistenza del pilota. La settima tappa, in particolare, è stata la più impegnativa, sia per la lunghezza sia per la fatica accumulata nei giorni precedenti.

La passione per il ciclismo: un allenamento alternativo

Il ciclismo non è una novità per Martín. Il pilota spagnolo è noto per la sua passione per la bicicletta, che considera un allenamento fondamentale per mantenere la forma fisica necessaria per la MotoGP. Insieme al suo amico e collega Aleix Espargaró Martín ha fatto del ciclismo una parte integrante della sua routine di allenamento.

La TransPyrenees Challenge non è stata solo un’avventura, ma anche un modo per migliorare ulteriormente la sua preparazione fisica in vista del ritorno in pista. Con il Gran Premio di Silverstone in programma dal 7 al 9 agosto, Martín arriverà alla gara in perfetta forma, pronto a difendere la sua leadership nel campionato mondiale.

Al termine dell’impresa, Martín ha celebrato il traguardo sui social con un messaggio di gratitudine e soddisfazione: “Ce l’abbiamo fatta! Da Roses a San Sebastián… incredibile! Cercando di essere migliore ogni giorno.”

Ora, con solo una settimana di riposo prima del ritorno in pista, Martín continuerà a mantenere la sua forma fisica con il ciclismo, preparandosi per la sfida che lo attende a Silverstone dove dovrà difendere la sua leadership dagli attacchi di Ai Ogura e Marc Márquez.