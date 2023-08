Le moto sono mezzi molto belli e perfetti per viaggiare apprezzando il panorama che ci circonda ma come tutti i mezzi di locomozione non sono esenti da problemi, uno dei più brutti è lo spegnimento della moto durante la marcia. In questo articolo scopriremo i motivi che lo causano e come è possibile risolverli.

LEGGI ANCHE: Togliere la ruggine dai bulloni, ecco come fare

Perché la moto si spegne da sola? Che cosa succede

La moto si spegne da sola durante la marcia per diversi motivi, prima di entrare nel merito delle problematiche che causano questo grave malfunzionamento è bene capire se la propria moto è a carburatore o ad iniezione elettronica.

Il perché di questa differenza è presto fatto, se la moto è a carburatore questo si può intasare a causa di una miscela troppo magra o troppo grassa. Il rapporto stechiometrico deve essere sempre corretto. Per poterlo verificare è necessario controllare le candele. Se queste sono di colore grigio la miscela è troppo magra, di contro se sono nere è troppo ricca. Il colore perfetto è il marrone.

Altro problema può essere il tubo della benzina se questo è bloccato è bene pulirlo con un getto di aria pressurizzata per togliere qualsiasi impurità se invece presenta evidenti lacerazioni è meglio sostituirlo. Sempre restando in ambito carburante è utile controllare anche il filtro perché se difettoso non svolge il suo lavoro.

I problemi elettrici possono essere causa di spegnimento della moto, è utile quindi controllare i cavi e sostituirli se vecchi e guasti. Già che si stanno controllando i cavi è utile verificare la batteria ed i circuiti di carica.

LEGGI ANCHE: Rimuovere odore di benzina dall’auto, ecco come fare

Come si può risolvere lo spegnimento della moto

Dopo aver scoperto se si tratta di un problema meccanico, quindi legato al motore ed alle sue componenti come candele e/o filtri se questi presentano problemi è necessario sostituirli.

Il problema di natura elettrica può essere risolto con la sostituzione dei cavi e/o della batteria.

Rispetto ad un’auto nella moto i problemi si possono scovare in maniera più agevole in quanto lo spazio di manovra è maggiore.

Una volta risolti la moto non dovrebbe più spegnersi da sola durante la marcia. Se il problema però persiste dopo aver cambiato i componenti usurati e/o difettosi è meglio rivolgersi ad un professionista per approfondire le cause del malfunzionamento.