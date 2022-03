Tutti i vantaggi delle auto elettriche

Al giorno d’oggi le auto elettriche sono sempre più diffuse e rappresentano il futuro della mobilità, perché sono in grado di offrire una serie di vantaggi impareggiabili. Non stupisce affatto che questa tipologia di veicoli sia oggi molto richiesta sul mercato, anche perché se in passato le opzioni disponibili erano limitate, oggi è possibile trovare auto elettriche accessibili a tutti. Citroën, ad esempio, ha lanciato di recente nuovi modelli davvero molto interessanti, sia per quanto riguarda il design che dal punto di vista delle prestazioni. Dalla moderna vettura compatta NUOVA CITROËN Ё-C4 ELETTRICA ai pratici e funzionali CITROËN Ё-SPACETOURER e CITROËN Ё-BERLINGO ELETTRICO la gamma di auto elettriche su citroen.it riesce ad assecondare qualsiasi esigenza.

Quali sono però i reali vantaggi di questi veicoli di ultima generazione? Scopriamolo insieme.

# Guida più silenziosa e senza vibrazioni

Il primo vantaggio delle auto elettriche è che offrono un maggior comfort sia a chi guida che ai passeggeri. Non emettono infatti il rumore dei veicoli a combustione e le vibrazioni sono decisamente inferiori, dunque si può viaggiare in tutta comodità anche per lunghi tragitti, senza avvertire i disagi tipici delle auto tradizionali. La grande fluidità di guida non impone di rinunciare al piacere di guida, infatti la coppia, immediatamente disponibile, permette di raggiungere prestazioni estremamente brillanti.

# Zero emissioni di CO2

Un altro grandissimo vantaggio dei veicoli elettrici è legato alla loro sostenibilità ambientale, in quanto producono zero emissioni di anidride carbonica e dunque non inquinano. Al giorno d’oggi questo è un dettaglio importantissimo: sappiamo tutti molto bene quanto sia necessario ridurre al minimo lo smog, sia per la nostra salute che per la sopravvivenza del Pianeta. Viaggiare con un’auto elettrica significa sposare uno stile di vita sostenibile, etico ed ecologico.

# Bassi costi di gestione

Un’auto completamente elettrica non è alimentata a benzina, diesel, metano o via dicendo e questo significa che costa decisamente meno sul lungo periodo. La si può ricaricare collegandola ad una presa che si ha in giardino o in garage ma anche alle colonnine apposite che si trovano ormai in tutte le principali città oltre che lungo le autostrade. I costi di manutenzione sono inferiori ed anche i costi di gestione, confrontati con quelli dei veicoli tradizionali, sono di gran lunga inferiori soprattutto se consideriamo che al giorno d’oggi il prezzo al litro di benzina e diesel è salito alle stelle. È vero che in linea di massima un’auto elettrica ha un prezzo di listino superiore rispetto alla corrispondente versione con motore termico, ma è altrettanto vero che la spesa si ammortizza nel giro di pochissimo tempo.

# Possibilità di andare ovunque, anche nelle Ztl

Un ultimo vantaggio delle auto elettriche è che possono circolare ovunque, anche nelle zone a traffico limitato. Non ci si deve preoccupare dunque dei divieti di accesso nei centri storici cittadini, in quanto quando si guida un veicolo completamente elettrico si può circolare anche in ZTL. Questo perché non produce emissioni nocive e non inquina, quindi non crea alcun problema e non influisce sui livelli di smog.

# Autonomia sempre più elevata

Se un tempo il problema dei veicoli elettrici era la loro autonomia limitata, oggi le cose sono cambiate. Le stesse auto elettriche Citroën sono in grado di percorrere centinaia di km con una sola carica ed il numero di colonnine presenti sul territorio sta aumentando sempre di più.