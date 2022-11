Veicoli commerciali, il tallone d’Achille di Dacia?

I veicoli commerciali potrebbero essere il tallone d’Achille di Dacia? Molto prima della Dacia Logan Van della metà degli anni 2000, quella sorprendente versione in lamiera della prima Logan MCV, negli anni ’70, la Dacia 6 ha assunto il ruolo di furgone della gamma.

Questa Dacia 6 non era altro che una Renault Estafette ridipinta con i colori della casa rumena.

Destinato alle amministrazioni pubbliche, questo modello fu esportato in kit dalla Francia e poi assemblato nella fabbrica di Pitesti – per evitare gli elevati dazi doganali – e ne furono prodotti solo 642 esemplari tra il 1975 e il 1978. Questo relativo fallimento non ha impedito ad Andrei-Constantin Dilă, laureato alla Facoltà di Arti Visive e Design di Iasi, in Romania, di concepire il Dacia Vaner, un furgone di grandi dimensioni basato sull’identità stilistica del Dacia Bigster.

Veicoli commerciali, Dacia Vaner: un Renault Master economico

L’idea alla base del Dacia Vaner è quella di offrire un’alternativa locale al Renault Master. Un Master più economico, insomma. Per quanto attraente possa essere questo Dacia Vaner, il suo nome ci fa già desiderare un camper più grande, più spazioso e più economico del Dokker Camperiz. Per l’ex marchio “low-cost” del Gruppo Renault, che ora si sta muovendo verso un futuro chiaramente orientato al mondo del tempo libero, i veicoli utilitari non fanno più parte del piano di prodotto.

Dacia Dokker Van, Renault Express Van, un abile gioco di prestigio

L’ultimo esempio di veicolo commerciale di Dacia, il Dokker, un veicolo monospaziale con porte scorrevoli in versione vetrata per privati, è stato declinato come Dokker Van in lamiera per artigiani. Non è stato un successo. Sulla carta, il prezzo di listino era certamente interessante, ma rispetto a quello di una Renault Kangoo con tetto a pannelli, una volta riposto, la competitività del modello rumeno, il cui prezzo non poteva essere abbassato, non era più rilevante rispetto al suo rivale con il diamante.

Questo spiega perché Renault, la cui rete è più sviluppata di quella di Dacia, l’ha riciclata con il proprio marchio. Dal 2021, quindi, il Dacia Dokker Van è diventato il Renault Express Van. In Austria è disponibile la Dacia Duster Fiskal, una variante in lamiera del SUV di seconda generazione. Il carrozziere rumeno Romturingia offre un pick-up Duster 2 per il mercato locale. Tuttavia, queste due versioni utilitarie della Duster non sono vendute in Italia.

