Come vendere la propria auto con l'assicurazione ancora in corso? Ecco alcuni fattori principali da considerare.

La vendita dell’auto con l’assicurazione ancora in corso è possibile, ma è necessario conoscere alcuni fattori principali.

In questo articolo vi spiegheremo tutto ciò che dovreste sapere in merito, in modo da vendere la vostra auto senza perdere tempo.

Vendita dell’auto: come fare con l’assicurazione?

Potete vendere la vostra auto con l’assicurazione ancora in corso e, anzi, avrete diritto a un rimborso direttamente proporzionale alla polizza non ancora fruita in base al tempo residuo.

L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni spiega: “Si può chiedere la risoluzione del contratto documentando il trasferimento di proprietà. In questo caso si ha diritto alla restituzione della parte pagata. Qualora il periodo di osservazione risulti terminato, l’impresa metterà a disposizione l’attestazione sullo stato del rischio”.

Trasferimento della polizza

In altri casi è possibile semplicemente trasferire l’assicurazione attuale su quella del nuovo veicolo da voi acquistato. Ovviamente, però, il proprietario della vettura deve essere lo stesso.

Bollo auto: quando scade?

In caso di nuova auto, è necessario informarsi sulla scadenza del bollo auto. Assicuratevi quindi di parlarne con l’agenzia assicurativa o di informarvi autonomamente.

Se ad esempio il bollo auto scade a settembre 2022, dovrete pagarlo entro il 31 ottobre 2023 (in caso di pagamento annuale). Siete quindi obbligati a pagare il bollo attraverso la piattaforma pagoPA.

Tuttavia, alcuni possessori di auto possono usufruire di benefici specifici:

Sconto del 50% per auto ultraventennali

Esenzione totale per auto dedicate al trasporto di disabili

Esenzione per auto elettriche e ibride: rispettivamente cinque anni e tre anni.

Bisogna sapere, però, che ogni regione ha le sue regole specifiche.

Come per l’assicurazione, sarà necessario pagare il bollo prima di procedere con la vendita dell’auto. In caso di acquisto, invece, informatevi sulla data risalente all’ultimo pagamento.

