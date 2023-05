Quando si fanno viaggi lunghi è importante scegliere l'auto giusta per le proprie esigenze. In questo articolo esploriamo diversi modelli e funzionalità.

Il mercato dell’auto offre i veicoli più adatti ad ogni esigenza; certamente se viaggiamo spesso per lavoro o svago possiamo orientarci sui modelli che offrono comfort e un’esperienza di guida rilassante, nonché sistemi e dispositivi di information and entertainment.

Non dimentichiamoci poi il fattore qualità-consumi; per fortuna esistono tantissime auto economiche ideali anche per spostamenti più impegnativi, e soprattutto una novità relativamente recente: con gli sconti sul noleggio auto, sia a breve che a lungo termine, possiamo utilizzare auto perfette, dotate di tutti i comfort e assolutamente sicure.

Se vogliamo però scoprire quali sono i veicoli più apprezzati per i lunghi tragitti, possiamo rifarci al parere di degli esperti, dai quali scaturisce la seguente classifica.

Cominciamo subito a parlare di una Casa Automobilistica nostrana, la FIAT: esistono diversi modelli di auto perfetti per chi percorre più di 20 mila chilometri all’anno, e tra questi figura anche la Fiat Tipo Berlina 4 porte. Si tratta di una versione dal prezzo altamente competitivo e dal design di classe. Oltre a trasportare comodamente 5 persone, vanta uno dei bagagliai più capienti del comparto, che supera i 500 litri. Vi è ampia scelta tra le varie versioni a benzina o diesel e inoltre è installato un sistema di infotainment di ultima generazione, adatto sia ad AndroidAuto che a Apple CarPlay.

Passiamo ad un’altra auto iconica per quanto riguarda i lunghi viaggi, ovvero la Volkswagen Passat, la station wagon più apprezzata da chi si sposta spesso e macina chilometri a non finire. Il suo successo deriva dal fatto che sia le famiglie che i professionisti possono sfruttare tutte le numerose potenzialità. A cominciare dalle prestazioni del motore, passando per la precisione nelle manovre di sterzo per arrivare all’ottima tenuta in strada, e con un particolare sistema di insonorizzazione che rende il viaggio davvero rilassante. Passando al comparto tecnologico, la Passat vanta un sistema di Assistenza combinato, capace di regolare la velocità in base ai dati del GPS, compresi incroci, curve, rotatorie e condizioni di traffico.Non manca, ovviamente, la dotazione wi-fi, schermo da 8 pollici e sensori di prossimità.

Non possiamo poi non menzionare il nuovo SUV Peugeot 3008, un Hybrid system che accontenta anche le esigenze di sostenibilità ambientale. Il design con cui si presenta questa vettura è davvero innovativo e intrigante, non solo negli esterni ma anche nell’allestimento interno, definito dagli appassionati come “altamente futuristico”. L’auto vanta numerose funzioni di controllo e di grip, che regalano emozioni anche sui tracciati più difficili. il Suv si distingue anche per i bassi consumi nelle versioni a diesel e benzina, e soprattutto per l’offerta del comfort e della strumentazione, con display da 10 pollici e una plancia con numerosi comandi e funzionalità.

Se vogliamo guardare ad uno dei modelli più economici e adatti a lunghi spostamenti, abbiamo la possibilità di sfruttare una delle ultime novità Skoda, la Casa Automobilistica della Repubblica Ceca che ha saputo ottenere la sua ampia fetta di mercato grazie ai prezzi competitivi. Ricordiamo che in quanto a meccanica, motori, tecnologia e componentistica si rifà alla “cugina” Volkswagen. La Fabia offre linee eleganti ma compatte e solide, e comodità per tutti i passeggeri, e al tempo stesso un bagagliaio dalla capacità niente male che arriva a 400 litri. Già dai modelli base si può godere di dotazioni e optional, come lo schermo da 9 pollici e una plancia completa di strumentazioni di ultima generazione, tutti a portata di mano e di clic, senza dimenticare il clima automatico e la connettività, che insieme all’assistenza di guida permettono al conducente di guidare senza stancarsi e dunque in tutta sicurezza.