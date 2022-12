VinFast VF8: caratteristiche, design e motori

Tutto ciò che dovreste sapere sulla nuova VinFast VF8, una creatura molto interessante che in futuro potrebbe arrivare in Europa.

Ottime notizie per il marchio vietnamita VinFast questa settimana nella sua avventura americana: i primi modelli di VF8 destinati al mercato locale sono sbarcati sul suolo californiano e le autorità hanno ufficializzato la sua omologazione, ultimo passo per convalidarne la commercializzazione e consentire le consegne previste a partire dalla fine del mese.

Tuttavia, c’è una grande nuvola nera in questo cielo stellato: durante questa famosa omologazione, la sua gamma ufficiale è stata stabilita secondo il ciclo EPA, unanimemente riconosciuto come uno dei più vicini alla realtà. La cifra ottenuta che accompagnerà i volantini pubblicitari dei 999 esemplari della VF8 City Edition non è molto attraente, per non dire altro. Solo 288 km, che non sono affatto competitivi come il suo prezzo che parte da 59.000 dollari (55.400 euro).

Una Cadillac Lyriq a trazione posteriore a partire da 62.990 dollari (59.200 euro) offre 502 km, un’Audi Q4 50 e-tron quattro a 55.200 dollari (51.900 euro) 380 km e una Tesla Model Y Long Range a 65.990 dollari (62.000 euro) 531 km sullo stesso ciclo EPA.

Contattata dalla stampa locale, VinFast si difende dicendo che questa fascia è un multiplo del tragitto medio giornaliero in California e promette che la cifra sarà comunque migliorata con un aggiornamento previsto per gennaio.

E in Europa? Non c’è ancora nulla di ufficiale. Il sito web del marchio annuncia un’autonomia WLTP “fino a 402 km”, ma un asterisco annuncia che “tutti i valori indicati sono valori preliminari stabiliti con il metodo WLTP. I valori definitivi saranno disponibili solo dopo l’omologazione del veicolo, prevista per il 4ᵉ trimestre del 2022”.

Vinfast VF8: le caratteristiche

Quest’auto ci permette di scoprire o riscoprire (per alcuni) le sue linee Pininfarina. Questa creatura è lunga 4,75 metri e probabilmente pesa ben oltre 2 tonnellate, anche se questo dato non è stato condiviso.

Tuttavia, il produttore asiatico non nasconde molto al riguardo. Una rapida occhiata al sito web rivela la maggior parte delle specifiche tecniche della VF8. Sapevamo già che saranno disponibili in vendita due varianti: Eco e Plus. Entrambi sono a trazione integrale, con un motore per asse. Vengono offerte due batterie: una da 82 kWh, l’altra da 87,7 kWh. In entrambi i casi, non è necessario passare ore alla stazione di ricarica per fare il pieno di energia.