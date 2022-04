Auto elettriche: cosa sapere sulle stazioni di ricarica

Il funzionamento delle stazioni di ricarica pubbliche sembra, a prima vista, una fabbrica di gas. In realtà, non è così complicato e ogni dinamica è importante per permetterti di fare il pieno alla tua auto elettrica con facilità. Prima di tutto, è necessario conoscere le differenze tra un “operatore terminale” e un “operatore di mobilità”.

Stazioni di ricarica: operatore terminale o di mobilità

Un operatore di stazioni di ricarica installa e gestisce le stazioni di ricarica. Conosciuto anche come “operatore di infrastrutture di ricarica”, si tratta di reti come Ionity, Total, Fastned o Izivia. In parallelo, un operatore di mobilità è responsabile della gestione dell’accesso alla ricarica. Fornisce un badge e/o un’app affinché l’utente possa attivare e pagare la sua elettricità nelle varie reti di stazioni di ricarica.

Chargemap, Freshmile, KiWhipass, Shell o Plugsurfing sono tutti operatori di mobilità. Queste aziende possono anche fornire strumenti molto pratici per gli utenti, come la mappa di localizzazione delle stazioni di ricarica e il pianificatore di percorsi offerto da Chargemap. Forniscono anche un’assistenza permanente ai clienti in caso di problemi, per esempio tramite una linea telefonica.

Per capirlo meglio, prendiamo d’esempio una panetteria. Compri la tua baguette dal panettiere, che è l’equivalente dell’operatore del chiosco, e paghi con la tua carta di credito, essendo la tua banca l’equivalente dell’operatore della mobilità.

Ma attenzione, nel mondo dei veicoli elettrici, il panettiere può anche essere un banchiere! Infatti, alcuni operatori di stazioni di ricarica sono anche operatori di mobilità. Questo è in particolare il caso di Izivia, che ha una propria rete di punti di ricarica e offre un badge per accedere ai punti di ricarica di reti diverse dalla sua.

Metodi di pagamento

Gli operatori di hotspot e mobilità offrono diversi modi per attivare e pagare la ricarica in un hotspot pubblico.

L’applicazione per smartphone. La maggior parte dei gestori offre un’applicazione o un minisito che permette di pagare con carta di credito, allo stesso modo di un acquisto online. Questo è l’unico modo per ricaricare se non si ha un badge.

Il distintivo di ricarica. Si tratta di una semplice carta RFID da scansionare al terminale, fornita da un operatore della mobilità. Con uno swipe, dà accesso a decine di migliaia di stazioni di ricarica in diverse reti in diversi paesi. Questa è la soluzione più conveniente, ma a volte può essere più costosa del pagamento con carta di credito.

Pagamento diretto con carta di credito. Come per un acquisto al supermercato, alcune stazioni di ricarica offrono la possibilità di pagare tramite un terminale di pagamento con carta bancaria. In altri casi, invece, è possibile installare una wallbox in casa, in modo da caricare con più facilità l’auto elettrica (a discapito della rapidità, però).