La crisi di Volkswagen e le sue conseguenze

Negli ultimi mesi, Volkswagen ha affrontato una crisi significativa, con il rischio di chiusura di alcuni impianti in Europa. Tuttavia, la Casa automobilistica tedesca ha deciso di non procedere con licenziamenti e di mantenere attivi i suoi stabilimenti nel Vecchio Continente. Questa scelta, sebbene positiva, non elimina le incertezze riguardo al futuro di alcune fabbriche, come quelle di Dresda e Osnabrück, dove la produzione è prevista fino alla fine del 2020.

Prospettive per gli stabilimenti di Dresda e Osnabrück

Volkswagen ha recentemente comunicato che per l’impianto di Dresda, dove viene prodotta la ID.3, si sta studiando un “concetto globale alternativo”. Allo stesso modo, per Osnabrück si cerca di sviluppare una “prospettiva economica futura”. Queste dichiarazioni hanno sollevato interrogativi sul destino di queste fabbriche, con voci che suggeriscono la possibilità di cessione a investitori cinesi. Secondo le anticipazioni di Reuters, la Casa tedesca potrebbe esplorare la creazione di joint venture con produttori orientali, simile a quanto fatto da Stellantis con Leapmotor.

Joint venture e opportunità di crescita

Le indiscrezioni provenienti dal magazine tedesco Manager Magazin indicano che Volkswagen sta valutando la creazione di una joint venture con un costruttore cinese. Questa strategia potrebbe consentire alla Casa automobilistica di mantenere la proprietà degli stabilimenti, aumentando al contempo la produzione e facilitando l’accesso delle auto elettriche cinesi al mercato europeo, superando i dazi imposti dalla Commissione Europea. Inoltre, la collaborazione con un partner cinese potrebbe portare vantaggi significativi in termini di know-how nel settore dei powertrain elettrici.

Trattative in corso e stabilimenti coinvolti

Secondo le ultime notizie, ci sarebbero già state delle trattative preliminari tra Volkswagen e potenziali partner cinesi. Lo stabilimento di Emden, dove vengono prodotte le Volkswagen ID.4 e ID.7, è stato al centro delle discussioni, ma è stato scartato a causa di una struttura dei costi che non soddisferebbe il costruttore cinese. Questo scenario evidenzia le sfide che Volkswagen deve affrontare nel cercare di adattarsi a un mercato automobilistico in rapida evoluzione, dove le alleanze strategiche potrebbero rivelarsi fondamentali per il successo futuro.