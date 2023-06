Anche senza lunotto, il Volkswagen ID Buzz Cargo mantiene un design moderno e originale che si distingue dagli altri furgoni presenti sul mercato. Il produttore tedesco offre anche un’ampia scelta di colori, tra cui l’opzione di una finitura bicolore (2.390 euro), paraurti in tinta (110 euro) e attraenti cerchi da 19 pollici (2.200 euro). Il nostro modello di prova beneficiava anche di potenti fari a LED a matrice (1.300 euro).

Volkswagen ID. Buzz Cargo: caratteristiche, design, dimensioni, motori

Le dimensioni dell’ID Buzz Cargo rimangono simili a quelle della versione familiare in termini di lunghezza e larghezza (4,71 m di lunghezza/1,99 m di larghezza). Nonostante l’altezza da terra sia aumentata di 1,3 cm, l’altezza è superiore di soli 5 mm (1,93 m), poiché il Cargo è omologato con cerchi da 18 pollici rispetto ai 19 pollici della versione familiare.

Il motore è alimentato dalla stessa unità sincrona a magneti permanenti da 204 CV e 310 Nm che aziona le ruote posteriori e dalla stessa batteria agli ioni di litio (tipo NMC) con una capacità utile di 77 kWh.

Bagagliaio

Sebbene sia ancora possibile mantenere un portellone posteriore gratuito e persino motorizzarlo (1.000 euro), il VW ID Buzz Cargo è dotato di serie di due porte pieghevoli per un accesso più agevole. Anche il Keyless Pack è utile per l’accesso a mani libere e la chiusura automatica, ma costa 810 euro! Una volta aperte, le porte posteriori offrono un’altezza di carico di 1,12 metri e una larghezza di 1,31 metri.

La profondità di carico di 2,32 m è un po’ bassa, ma è possibile inserire tavole di 2,50 m attraverso una botola (profonda 45 cm) nell’angolo in basso a destra della parete divisoria. Dotato di serie di una porta laterale scorrevole a destra, il VW ID Buzz Cargo può aggiungere una seconda porta a sinistra (460 euro) e un sistema di apertura elettrica (450 euro per porta). Queste porte, alte 1,09 m e larghe 75,6 cm, facilitano l’accesso al bagagliaio quando il veicolo è parcheggiato tra due auto.

Interni

Dal punto di vista pratico, il pavimento in legno con 6 ganci di fissaggio rimovibili (750 euro) può essere completato da 4 ganci fissi sulle pareti (145 euro). Come opzione sono disponibili anche i binari sulle pareti divisorie e sui pannelli laterali (145 euro). In termini di volume di carico totale, il VW ID Buzz Cargo vanta 3.900 litri, contro i 1.121 litri della versione familiare con sedile a panchina.

Il vano di carico è di forma regolare e può essere dotato di pannelli protettivi aggiuntivi in fibra dura al costo di 70 euro. Peccato, però, che non ci sia una copertura per i cavi elettrici che corrono lungo i lati superiori. Un altro inconveniente è il carico utile, che è limitato a 632 kg (518 kg sulla versione wagon) per non superare la portata massima di tre tonnellate.

