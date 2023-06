Per conquistare l’America, il Wolkswagen ID.Buzz pensa in grande. Per gli Stati Uniti, il moderno Combi è stato allungato. Ma questo grande ID.Buzz sarà disponibile anche in Europa.

Volkswagen presenta il grande ID.Buzz: più posti, più autonomia

Il modello di partenza misura 4,71 metri. Questa variante XL è più lunga di 25 centimetri, con 4,96 metri. L’aumento riguarda solo il passo, che ora è di 3,24 metri.

Il design rimane invariato, con il muso piccolo dell’ID Buzz e la continuità tra il parabrezza e i finestrini laterali. Le porte posteriori scorrevoli sono state ingrandite di quasi 20 centimetri. Questa volta incorporano un piccolo finestrino apribile (i finestrini sono fissi nella parte posteriore del passo corto).

Sono disponibili tre configurazioni di cabina. Si possono avere 5 posti, con una panca al centro della vettura, 6 posti, con due sedili singoli al centro, o 7 posti. La terza fila di sedili sarà disponibile come opzione. Sarà possibile abbatterla e creare un pavimento piatto manipolando il pianale del bagagliaio, o addirittura rimuoverla completamente. Si noti che la versione corta sarà disponibile con 7 posti.

Grazie alla sua grande lunghezza, il bagagliaio è enorme. Con 5 posti, ha un volume di 1.340 litri! Anche con 7 posti, ci sono ancora 306 litri. E con due posti, il volume è di ben 2.469 litri. L’abitacolo può essere inondato di luce grazie al nuovo tetto panoramico gigante.

Motori

C’è qualcosa di nuovo sotto la carrozzeria. L’ID.Buzz lungo è alimentato dal nuovo motore APP550, introdotto nell’ID.7. La potenza è di 210 kW, pari a 286 kW. La potenza è di 210 kW, ovvero 286 CV. La coppia massima è di 560 Nm. La velocità massima è stata aumentata da 145 a 160 km/h.

La buona notizia è che Volkswagen ha inserito una batteria più grande, con una capacità netta di 85 kWh. Questo dovrebbe garantire un’autonomia leggermente migliore, anche se il veicolo è più grande e più potente. Tuttavia, Volkswagen non fornisce dati sull’autonomia, che è limitata a 423 km con la batteria da 77 kWh.

Questo continuerà a essere il modello di base per la versione lunga, insieme al motore da 204 CV. La batteria da 85 kWh fornirà una potenza di ricarica massima di 200 kW.

La data di lancio e i prezzi non sono ancora noti.

LEGGI ANCHE: