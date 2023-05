Volkswagen ha annunciato un'edizione limitata della Polo GTI per celebrare il 25° anniversario della vettura sportiva.

Volkswagen ha annunciato un’edizione limitata della Polo GTI. Ebbene, Volkswagen ha apposto per la prima volta il logo GTI su una Polo nel 1998. Quasi 20 anni dopo l’arrivo della city car nel catalogo tedesco. La terza generazione della Polo era equipaggiata con un atmosferico motore 1.6 a quattro cilindri da 125 CV, che era ovviamente una buona auto, ma era mal accompagnato da un telaio non meglio specificato e da un peso elevato di una Polo GTI che non è mai diventata veramente un’auto sportiva nel senso stretto del termine.

Era un po’ più nel mondo delle auto “sportive” senza fare troppo. Un quarto di secolo dopo la Polo GTI “6N2”, il produttore celebra l’anniversario con una serie speciale, inizialmente commercializzata in Germania, ma che presto dovrebbe essere disponibile anche in Francia.

Volkswagen celebra i 25 anni della Polo GTI con un’edizione limitata

Questa Polo GTI Edition 25 prende come base di lavoro il modello attuale e aggiunge un elemento importante: sospensioni più corte (-15 mm) e più dure, che vanno di pari passo con un differenziale elettronico XDS ricalibrato. Tuttavia, non c’è ancora il differenziale autobloccante meccanico (un elemento pesante sull’avantreno di una city car sportiva), né un aumento di potenza.

La Polo GTI ha ancora uno dei motori più grandi del momento: un 2.0 turbo da 207 CV e 320 Nm, abbastanza raro da essere citato nel 2023. Provate a trovare un motore del genere in un’auto compatta oggi, a parte la Mini Cooper S…

L’arrivo di questa Polo GTI Edition 25 potrebbe coincidere con la fine della carriera della Polo di sesta generazione, ma Volkswagen non ha ancora deciso cosa fare della Polo. L’Euro 7 potrebbe danneggiare il segmento B tra 3 anni, e potrebbe essere che il marchio tedesco mantenga la Polo 6 fino al 2026 e passi gradualmente alla ID.2. Ma è ancora necessario che quest’ultima sia in grado di fare volumi sufficienti…

Insomma, la questione sembra complicata per Volkswagen, ma non più di quanto lo sia per Renault (Clio/R5) e Peugeot (208).

Una presentazione specifica

Oltre ai consueti elementi (pinze rosse, inserti, terminali di scarico cromati, scritta GTI), questa Edition 25 è impreziosita da rivestimenti in pelle traforata, tetto e specchietti neri, cerchi neri lucidi da 18 pollici e una targhetta numerata “one of 2500” a bordo.

La Polo GTI Edition 25 è equipaggiata di serie con fari anteriori a matrice, navigatore touch screen e tutti i consueti ausili alla guida. Tuttavia, il Travel Assist (un sistema di guida semi-autonoma) è opzionale.

