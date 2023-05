Come le ID.4 e ID.5, la Volkswagen ID.7 avrà una versione più muscolosa, chiamata GTX.

Volkswagen ID.7 GTX: la berlina 4×4 sarà lanciata a settembre

Il marchio tedesco conferma che sarà inclusa nel catalogo e parla di due motori elettrici, che la renderanno a trazione integrale. Non si tratta di una vera e propria sorpresa, dato che le ID.4 e ID.5 GTX sono già dotate di motori elettrici e sviluppano una potenza di 220 kW (299 CV).

Per il momento, Volkswagen non comunica la potenza di questa futura GTX, ma dovrebbe essere superiore. Infatti, la ID.7 è attualmente una vettura a trazione posteriore che sviluppa già 286 CV e 550 Nm di coppia. Per distinguersi, questa futura versione dovrà superare i 300 CV. È anche troppo presto per dire quanto sarà grande la batteria, ma potrebbe essere la stessa batteria da 86 kWh della versione Pro S.

Un look specifico per questa GTX

La GTX sarà verniciata in rosso, con il logo GTX sulle portiere anteriori. Il tetto sarà nero e i finestrini saranno oscurati. All’interno, Volkswagen cita elementi decorativi con cuciture a contrasto su sedili, cruscotto e pannelli delle porte.

Infine, questa GTX beneficia di un assetto e di uno sterzo migliorati e di un’ampia gamma di regolazioni del telaio, tra comfort e sportività. Per esserne certi, dovrete mettervi al volante. Nel frattempo, il produttore sarà presente all’IAA Mobility, che si terrà a Monaco di Baviera dal 5 al 10 settembre 2023.

