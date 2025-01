Introduzione alla Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid

La Volkswagen Tiguan si conferma uno dei SUV più richiesti sul mercato, grazie alla sua versatilità e alle prestazioni elevate. La versione 1.5 eHybrid da 204 CV, dotata di cambio DSG e allestimento Edition Plus, si distingue per un’offerta promozionale che la rende ancora più allettante per i potenziali acquirenti. Con un prezzo di partenza di 45.895 euro, rispetto ai 50.300 euro del listino, questa vettura rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un’auto ibrida plug-in.

Dettagli dell’offerta finanziaria

Il piano di finanziamento, parte del Progetto Valore Volkswagen, prevede un anticipo di 9.800 euro, seguito da 23 rate mensili di 248,98 euro. Con un TAN del 5,99% e un TAEG del 7,00%, il piano offre rate iniziali contenute, rendendo l’acquisto della Tiguan accessibile a un pubblico più ampio. La maxi rata finale di 35.000 euro, corrispondente al valore futuro garantito, è un aspetto da considerare attentamente, soprattutto per chi percorre distanze elevate. Il limite di percorrenza complessivo di 20.000 km può risultare insufficiente per alcuni utenti, con un costo di 0,07 euro per ogni chilometro aggiuntivo.

Vantaggi e garanzie

Un altro punto di forza dell’offerta è l’estensione della garanzia Extra Time, che copre per 2 anni o fino a 80.000 km. Questo rappresenta un valore aggiunto per i clienti, che possono contare su una protezione ulteriore durante il periodo di finanziamento. La flessibilità offerta dal Progetto Valore Volkswagen consente di scegliere se tenere l’auto o restituirla al termine del contratto, rendendo la gestione delle rate più semplice e personalizzabile.

Considerazioni finali

La Volkswagen Tiguan 1.5 eHybrid Edition Plus si presenta come una scelta interessante per chi cerca un SUV ibrido con prestazioni elevate e un buon livello di comfort. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le condizioni del finanziamento e le limitazioni legate al chilometraggio. Con un’offerta così competitiva, la Tiguan continua a dimostrarsi un modello di riferimento nel segmento dei SUV, attirando l’attenzione di molti automobilisti.