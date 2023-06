Volvo presenta il suo crossover EX30 e coglie l’occasione per ufficializzare il listino prezzi completo per il mercato francese. Ed è chiaro che l’EX30 colpisce duro.

Volvo EX30: il piccolo SUV elettrico che può sfidare Peugeot, Jeep e Renault

Basato sulla piattaforma SEA della cugina Smart #1, i prezzi sono sorprendentemente molto simili. Ma dove la svedese si distingue è al livello d’ingresso, con un prezzo d’ingresso più basso. A 37.500 euro per la trazione posteriore, con un’autonomia di 380 km, è ancora più leggera. A questo prezzo, l’EX30 non compete con modelli premium come la Mercedes EQA, ma piuttosto… con veicoli generalisti del mercato di massa.

Tre versioni e numerosi equipaggiamenti

Volvo ha scelto di mantenere le cose semplici con una gamma basata su tre versioni. La prima adotta la piccola batteria LFP da 51 kWh e il singolo motore posteriore da 272 CV, già utilizzato dalla Smart #1. La seconda combina la grande batteria NMC da 69 kWh, sempre con il motore da 272 CV. Quest’ultima è ovviamente quella che offre la maggiore autonomia: 480 km nel ciclo WLTP, contro i 344 km del modello base e i 460 km della Twin Performance da 69 kWh e 428 CV.

In termini di equipaggiamento, il primo livello Smart offre già il cruise control adattivo, la pompa di calore, il caricabatterie di bordo da 11 kW, il climatizzatore automatico monozona, gli specchietti elettrici, i cerchi da 18 pollici, i rivestimenti in tessuto blu/nero e l’ampio schermo flottante da 12,3 pollici. La versione più intelligente è la Smart con il pacchetto Single Extended Range.

Prezzi