L'arrivo in catalogo della nuova Volvo EX30 ha scosso la gamma del costruttore, in particolare quella della XC40 Recharge.

L’arrivo in catalogo della nuova Volvo EX30 ha scosso la XC40 Recharge. Prendersi il tempo per pensarci non è sempre una buona idea. O almeno, questo è quello che staranno pensando i clienti Volvo che non hanno ordinato in tempo la loro XC40 Recharge. In particolare la versione base, al prezzo di 46.990 euro. Ecco alcune spiegazioni.

Volvo EX30: la ricarica impatta pesantemente sulla Volvo XC40

Un eccellente rapporto prezzo/gamma

Fino a poche settimane fa, la Volvo XC40 Recharge nell’allestimento Essential Extended Range era l’auto elettrica che poteva beneficiare del bonus con la migliore autonomia sul mercato, con 573 chilometri secondo il ciclo WLTP. Il SUV ha così rubato la scena alla compatta Cupra Born VZ XL e ai suoi 550 chilometri. A titolo di confronto, la Tesla Model Y, al prezzo di 45.990 euro e appartenente allo stesso segmento della Volvo, offre un’autonomia molto inferiore, con “soli” 455 km.

Per 1.000 euro in più rispetto alla Tesla, era possibile ottenere oltre 100 km di autonomia in più. Una scelta particolarmente interessante, tanto più che le prestazioni erano comunque di tutto rispetto, anche se l’efficienza era un po’ inferiore. Lo stesso vale per l’equipaggiamento, con rivestimenti in stoffa con regolazione manuale dei sedili, frenata automatica d’emergenza, avviso di superamento della corsia, radar di retromarcia, cruise control (non adattivo), cerchi da 19 pollici con pneumatici 4 stagioni e specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, tutti di serie nell’allestimento Essential.

In breve, la dotazione è sufficiente per molti, ma l’assenza del cruise control adattivo e della telecamera di retromarcia potrebbe risultare proibitiva per alcuni.

È tempo di EX30

Ma questo era prima dell’arrivo della Volvo EX30, l’ultimo SUV del marchio, che riprende gli spunti di design del suo predecessore, la EX90, in un formato più piccolo. Ora è il veicolo elettrico più conveniente della gamma e ha rimescolato le carte in tavola. Naturalmente, i clienti che cercano un SUV di medie dimensioni rimarranno bloccati alla loro prima scelta, la XC40 Recharge.

Purtroppo per loro, c’è un dettaglio che probabilmente li farà arrabbiare. Scegliendo il livello di allestimento Essential, la batteria grande (versione Extended Range) purtroppo non è più disponibile e viene sostituita da quella piccola. Di conseguenza, l’autonomia WLTP scende da 573 a 467 km. E questo solo per cominciare!

Questo sarebbe stato comprensibile se anche il prezzo fosse diminuito di conseguenza. Ma non è questo il caso. La Volvo XC40 Recharge parte ancora da 46.990 sterline. In altre parole, il prezzo e l’equipaggiamento rimangono invariati, ma l’autonomia è stata ridotta di 100 km.

È un po’ deludente, soprattutto se si considera che l’autonomia è un criterio essenziale nella scelta di un’auto elettrica. Quindi oggi, per beneficiare dei 573 km di autonomia della XC40 Recharge, è necessario scegliere l’allestimento Start e aggiungere la batteria Extended Range.

