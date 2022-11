Mentre Volvo offre già modelli elettrici, l’EX90 apre un nuovo capitolo per l’azienda svedese. È il suo primo veicolo progettato esclusivamente per i veicoli elettrici, con una piattaforma dedicata a questo tipo di motore. Per ricordare che Volvo intende vendere solo auto elettriche entro il 2030 e che d’ora in poi presenterà ogni anno un nuovo modello di questo tipo.

Volvo presenta l’EX90, il nuovo SUV elettrico di grandi dimensioni

La EX90, che non sostituisce ancora la XC90, è il modello di punta. Si tratta di un bel bambino di 5,04 metri. Con queste dimensioni, si rivolge principalmente agli Stati Uniti e alla Cina, due paesi in cui verrà prodotto. La larghezza è di quasi due metri (1,96 m). Grazie a una buona integrazione dei componenti nella base, il veicolo dispone di sette posti.

Sebbene la EX90 segni una “nuova era”, come dice Volvo stessa, il design non segna una svolta. Ci sono alcuni elementi interessanti, come l’assenza di una griglia tradizionale o i fari sdoppiati, ma la silhouette rimane molto classica, mentre il concept Recharge era più audace. Sembra che Volvo debba essere convenzionale per lasciare spazio a Polestar, che propone la 3.

Massimi standard di sicurezza

I progettisti hanno prestato grande attenzione all’aerodinamica. Lo si può vedere, ad esempio, nel notevole lavoro di fusione tra i finestrini laterali e i montanti delle portiere. L’occhio è attratto da un rigonfiamento nella parte superiore del parabrezza. Questo è il LIDAR, un radar a infrarossi. L’EX90 è dotato di sensori e telecamere che formano uno scudo invisibile intorno e all’interno dell’auto.

In linea con il suo DNA, l’attenzione di Volvo per la sicurezza ha stabilito un nuovo punto di riferimento per l’EX90.

Il LIDAR monitora la strada davanti a sé, giorno e notte, anche a velocità elevate in autostrada. È in grado di rilevare oggetti di piccole dimensioni a centinaia di metri di distanza, avvisando in anticipo il conducente. Anche il conducente viene monitorato. Se il conducente si addormenta o si sente male, il veicolo si parcheggia a lato della strada.

Il cruscotto è molto influenzato dal mondo Tesla. La console centrale è dotata di un grande schermo verticale da 15 pollici. Integra le applicazioni di Google, tra cui Maps. Il modello è connesso via 5G e può ricevere aggiornamenti per tutta la sua durata. Viene fornito di serie con una chiave digitale, con lo smartphone che funge da chiave. Il bagagliaio ha un volume di 655 litri con 5 posti. Il bagagliaio anteriore (sotto il cofano) è di 37 litri.