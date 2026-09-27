Nel pomeriggio di ieri la Wall Street ha chiuso con un risultato positivo, spinta da un mix di fattori geopolitici e settoriali. Il Dow Jones ha registrato un incremento dello 0,71%, mentre l’S&P 500 è avanzato dell’1,49% e il Nasdaq 100 ha segnato il più grande guadagno, +2,83%. Anche il S&P 100 ha contribuito al trend al rialzo con un +1,74%.

Il contesto di mercato è stato influenzato da due elementi chiave: la discesa dei prezzi del petrolio che ha rilassato le pressioni sui costi aziendali, e la riaccensione di speranze diplomatiche tra gli Stati Uniti e l’Iran, che hanno ridotto le percezioni di rischio geopolitico. Gli investitori hanno inoltre tenuto d’occhio l’imminente incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, in cerca di segnali sulla stabilità della tregua commerciale tra Washington e Pechino e su possibili collaborazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

Le forze che hanno spinto gli indici al rialzo

Il calo del prezzo del petrolio ha rappresentato il catalizzatore principale per la giornata. Con il Brent sotto gli 80 dollari al barile, i costi di trasporto e di produzione per molte aziende sono diminuiti, facendo innalzare le prospettive di profitto, soprattutto nei settori consumer e tecnologico. Parallelamente, le notizie di un possibile dialogo USA-Iran hanno alleviato le preoccupazioni legate a un eventuale conflitto, riducendo il premio per il rischio richiesto dagli investitori.

Il ruolo della politica monetaria americana

Il Dollar Index si è mantenuto vicino ai massimi delle ultime sette settimane, attestandosi a 100,4. Gli operatori di mercato hanno interpretato gli ultimi segnali della Federal Reserve come un’indicazione di possibili ulteriori rialzi dei tassi, mantenendo alta l’attenzione sull’inflazione. Questa dinamica ha rafforzato il dollaro, ma allo stesso tempo ha spinto gli investitori a cercare opportunità di guadagno nei titoli azionari più resilienti.

Performance dei settori e dei titoli più rilevanti

Tra i comparti dell’S&P 500 le telecomunicazioni hanno guidato la crescita con un +3,86%, seguite dall’informatica (+2,46%) e dai beni di consumo secondari (+1,49%). Al contrario, energia e utilities hanno registrato le peggiori performance, con -2,57% e -0,43% rispettivamente.

Nel panorama dei grandi nomi di Wall Street, spiccano Nvidia (+2,30%), Amgen (+2,01%), Amazon (+1,87%) e Goldman Sachs (+1,85%). I titoli più colpiti al ribasso includono Chevron (-2,79%) e Coca-Cola (-1,28%). Anche Travelers Company e Home Depot hanno chiuso con una lieve perdita dello 0,93% ciascuno.

Il salto dei colossi tecnologici

Il segmento tecnologico ha avuto una giornata eccezionale: ARM Holdings è salita del 17,16%, Astera Labs del 12,28%, Intel del 12,17% e Meta Platforms dell’11,43%. Questi movimenti riflettono sia risultati trimestrali migliori del previsto che l’entusiasmo intorno a nuove iniziative nell’intelligenza artificiale e nei semiconduttori.

Dollaro forte e prospettive per i prossimi giorni

Il dollaro ha continuato a mostrare resilienza, sostenuto dalle aspettative di un ulteriore inasprimento della politica dei tassi da parte della Fed. Con il Dollar Index stabile sopra i 100 punti, gli investitori internazionali tendono a spostare capitali verso asset denominati in dollari, originando una pressione al rialzo sui titoli statunitensi.

Guardando al futuro, l’attenzione rimane focalizzata sul meeting tra Donald Trump e Xi Jinping. Qualsiasi segnale di continuità nella tregua commerciale o di cooperazione tecnologica potrebbe rafforzare ulteriormente la fiducia del mercato. Sul fronte interno, la Fed continuerà a monitorare l’inflazione e a comunicare le sue intenzioni, fattori che rimarranno determinanti per l’andamento dei principali indici.