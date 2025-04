Scopri le novità e gli eventi in programma per il raduno mondiale dei ducatisti.

Un evento imperdibile per i ducatisti

Il segnerà una data importante per tutti gli appassionati di moto Ducati: si svolgerà We Ride As One, un raduno che riunisce la community dei ducatisti da ogni angolo del pianeta. Questo evento, giunto alla sua quarta edizione, promette di essere un’esperienza indimenticabile, caratterizzata da parate, intrattenimento e un forte senso di comunità.

Programmi unici dai concessionari Ducati

I concessionari Ducati stanno già preparando programmi speciali per celebrare questa giornata. Ogni località avrà la sua proposta unica, pensata per coinvolgere i partecipanti e rendere l’evento ancora più memorabile. I Ducati Official Club giocheranno un ruolo fondamentale, contribuendo con entusiasmo e passione per festeggiare il 25° anniversario della loro community. Le parate nei luoghi più iconici delle città saranno il fulcro della giornata, offrendo ai partecipanti l’opportunità di mostrare le proprie moto e condividere la loro passione.

Intrattenimento e esperienze uniche

Oltre alle parate, We Ride As One offrirà una giornata ricca di intrattenimento. Musica dal vivo, giri panoramici e altre esperienze coinvolgenti faranno da cornice a questo evento straordinario. I ducatisti sono invitati a contattare il proprio concessionario Ducati di fiducia per scoprire le iniziative locali e partecipare attivamente a questa celebrazione globale. Non perdere l’occasione di essere parte di un evento che unisce gli appassionati di moto in un’unica grande famiglia.